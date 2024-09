Escobar: el proyecto de Guardia Urbana y Policía Municipal suma apoyos en distintos espacios de Derechos Humanos

El proyecto para la creación de una Guardia Urbana y una Policía Municipal, impulsado por el intendente Ariel Sujarchuk, gana apoyos en distintos ámbitos de Derechos Humanos. Durante una reunión del jefe comunal de Escobar con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, el funcionario bonaerense confirmó su acompañamiento para la incorporación de armas con municiones no letales que serán utilizadas por una nueva fuerza policial. También participó del encuentro el diputado provincial Leo Moreno.

“He hablado con organismos de Derechos Humanos y están de acuerdo con lo que venimos proponiendo. Es importante que nuestros vecinos tengan claro que cuando entran al partido de Escobar va a haber una protección cada vez mayor para que la gente pueda caminar tranquila y vivir bien, que es lo que siempre nos piden”, expresó Sujarchuk. Por su parte, tras el encuentro en el palacio municipal, el subsecretario manifestó que se fortalecerá el proyecto con capacitaciones en Derechos Humanos para los miembros de la nueva fuerza policial.



En tanto, Flavia Battistiol Colayago, hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y testigo en el juicio por la megacausa Campo de Mayo, aclaró cuál es el objetivo del uso de armas no letales: “Hay casos de violencia de género en los cuales los preventores no tienen con qué defenderse ni poder defender a la víctima frente a un violento que amenaza con un arma”. La actual concejala de Unión por la Patria en Escobar, explicó: “Esto no interfiere en nada las históricas batallas que venimos dando desde los organismos de Derechos Humanos sino todo lo contrario. Se trata de proyectar a futuro y pensar en el cuidado de nuestros vecinos”.