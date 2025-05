Escobar celebra el Día del Alfajor con promociones en comercios locales

Este miércoles Escobar celebra el Día del Alfajor e invita a los vecinos y vecinas a consumir en los comercios locales del distrito y aprovechar descuentos de hasta el 25%, promociones 2×1 y combos imperdibles que incluyen café con alfajor a precios únicos.

Organizado por la Municipalidad, en conjunto con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar, y la Cámara de Comercio y Servicios de Matheu, el objetivo es seguir fortaleciendo los comercios de cercanía, como ya ocurrió con la Noche de las Pizzerías, las Vinotecas y las Heladerías, entre otras iniciativas exitosas que se realizaron en el distrito. Esta vez, el protagonista es el alfajor, uno de los dulces más representativos de nuestra identidad nacional.



Los locales adheridos y sus promociones son:



Hecho en la Pastelería (Av. Gral. San Martín 2, Belén de Escobar): 20% de descuento en alfajores.



Cositas Ricas (Felipe Flint 1582, Ingeniero Maschwitz, o por WhatsApp al 11 3860-0440): alfajores x12 medida 4cm. $6.000, x6 medida 6 cm. a $7.500.



Dimitri Factory (Las Lomas 718, Belén de Escobar): alfajor de maicena $500 / alfajor de chocolate $1000.



Honecker (Estrada 515, Belén de Escobar): latte + alfajor Anitas a elección $4500 en efectivo.



Café 1625 (Estrada 380, Belén de Escobar): 2×1 en alfajores.



Cafetto Specialty Coffee (Estrada 224, esquina Las Heras): alfajor de chocolate negro o blanco + latte por $7.000.



Alma de Gordo (Bernardo de Irigoyen 437, Belén de Escobar): alfajores de maicena x9 con 20% off / alfajores de chocolate x6 con 15% off.



Heladería Sei Tu (Tapia de Cruz 1382, Belén de Escobar): 2×1 en alfajores sin TACC / 25% off en alfajor helado.



Repostería Rocio (Travi 586, Belén de Escobar): 20% off en 6 alfajores a elección.



Ugly American Cookie (César Díaz 575, Belén de Escobar): alfajor artesanal + café latte $6.990.



La Nonna Mía (Colón y César Díaz, Belén de Escobar): 3 alfajores de maicena + café $2.900. Alfajor Cofler + café $2.900.



By Agos (Martini Mitre 540, Belén de Escobar.): 20% off en todos los alfajores.



A Flor de Cake (César Díaz 756 local 2, Belén de Escobar): alfajor de dulce de leche o sable + café con leche 15% off.



Buona Vita (Asborno 708, Belén de Escobar): alfajor integral + matcha latte $7.000.



Para más información, se puede ingresar a la web www.escobar.gob.ar/ diadelalfajor .