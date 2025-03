Entidades de bien público de Escobar se juntan para organizar eventos en apoyo a APANNE

A raíz de que la Junta Evaluadora de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente del gobierno nacional, notificara a la Asociación de Padres de Ayuda al Niño Neurológico De Escobar (APANNE) que se le quitará la prestación, más de 30 entidades de bien público del partido de Escobar formaron una comitiva para generar eventos y juntar fondos para que la institución pueda realizar las refacciones edilicias y así siga brindando su servicio a la comunidad.

Luego de una tendenciosa inspección en el edificio de APANNE, la Junta Evaluadora decidió quitar a la institución de bien púbico de la lista de prestadores de servicios. Esto genera que no le puedan facturar sus servicios a las obras sociales, obligando a los padres de niños con discapacidades a que tengan que abonar ellos. El control que arrojó este resultado fue extremadamente riguroso, se volcó sobre detalles que no son esenciales y no dio tiempo a la institución de resolver los supuestos incumplimientos, lo cual levanta la sospecha de que se trate de un ajuste que el gobierno nacional considera innegociable.

A raíz de esta situación, las entidades de bien público de Escobar realizarán el domingo 6 de abril un almuerzo solidario en el Club Italiano de Belén de Escobar (evento agotado) y el viernes 11, un baile en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Belén de Escobar. Las entradas pueden adquirirse en la Sociedad Cosmopolita (Mitre 787, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o en la sede de APANNE de la misma localidad (Rivadavia 240), de lunes a viernes de 9 a 14 horas. A principios de marzo, el Club de Pescadores de Belén de Escobar había realizado el primero de estos eventos benéficos.

Asimismo, las personas que deseen colaborar voluntariamente tienen disponible el alias CBU: 94-apane para realizar una transferencia a la institución.