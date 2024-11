Encuentro para Generar Progreso: comenzó el ciclo de charlas sobre innovación, educación y seguridad en la era digital

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó el ciclo de charlas “Encuentro para Generar Progreso”, organizado por la Municipalidad de Escobar en colaboración con Clarín Zonales, que tiene como objetivo promover el debate y la reflexión sobre los desafíos que plantea la era digital en diversas áreas de nuestra sociedad.



Durante la jornada de apertura, que tuvo lugar en el recientemente inaugurado Malba Puertos de Escobar, el jefe comunal compartió un panel junto a expertos en tecnología y líderes de empresas globales. Con el eje “De la Revolución Industrial a la Revolución Digital”, estuvieron presentes Martín Sciarrillo (director de Data & IA en Microsoft Hispanic South America); Fredi Vivas (emprendedor tecnológico especializado en inteligencia artificial); Delfina Irazusta (fundadora y directora ejecutiva de la Red de Innovación Local); Gregorio Lascano (director global de comunicaciones y director de marketing para Latinoamérica en Globant); y Augusto Salvatto (politólogo y escritor especializado en temas de tecnología y relaciones internacionales).



En la apertura, Sujarchuk detalló los programas de innovación y tecnología implementados en su gestión desde 2016 hasta la actualidad y presentó diversos proyectos que comenzarán a aplicarse a partir del próximo año. El intendente coincidió con los especialistas en no tenerle miedo a los nuevos procesos de innovación e inteligencia artificial sino, por el contrario, aprovechar las ventajas que ellos traen.



“Hacemos este evento porque creemos que los dirigentes con responsabilidad de gestión debemos capacitarnos constantemente. Un dirigente del futuro no está determinado por su edad, sino por tener una agenda que incluya la revolución tecnológica que vivimos en el presente. ¿Por qué comparamos la revolución digital con la revolución industrial? Porque genera cambios de hábitos de producción, de consumo, culturales y laborales. Hay que entender cómo está evolucionando la sociedad y cómo empieza a subsumirse en estas nuevas realidades donde la innovación es protagonista. Por eso no solamente queremos hacer de Escobar una Smart City, sino crear ciudadanos inteligentes que convivan con la IA para insertarse en el mundo que se viene”, expresó Sujarchuk.



Participaron del evento los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Gustavo Menéndez (Merlo), el decano de la UTN Regional Delta, Miguel Sosa; el secretario adjunto de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Diego Weinberg, y la subsecretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Juliana Gamboa. Por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), estuvieron presentes el profesor e investigador Alejandro Sehtman y el subsecretario de Relaciones Interinstitucionales, Pablo Palmaz. También asistió el secretario general de la UOM, Abel Furlán, y el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.



La segunda charla del Encuentro para Generar Progreso se llevará a cabo el jueves 28 de noviembre a las 10:30 horas y tendrá como eje temático “Los desafíos de la educación en la era digital”. El cierre del ciclo será el jueves 12 de diciembre, con otra charla sobre tecnología, en este caso aplicada a la seguridad. Quienes deseen participar en alguna de las próximas fechas, deberán anotarse enviando un mensaje de WhatsApp al 11 6126-4828. La entrada es gratuita y los cupos son limitados de acuerdo a la capacidad del lugar.