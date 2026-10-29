El periodismo de Escobar celebra su día con charlas y una presentación literaria

En el marco del Día del Periodista y Comunicador Escobarense, que se conmemora cada 18 de noviembre, se realizarán encuentros en distintas escuelas del distrito para conversar sobre el oficio y las experiencias de quienes trabajan en medios locales y nacionales. En cada jornada participarán dos comunicadores y un docente anfitrión que también ejerza la profesión.



El miércoles 18, a las 18 horas en la Escuela de Educación Secundaria N° 18 “Tilo Wenner” de Belén de Escobar, compartirán sus experiencias Javier Rubinstein (El Deportivo Magazine, revista Día 32 y El Deportivo Web) y Javier Arbuatti (La Negra Radio, revista La Negra y Nacional Rock), junto con la docente anfitriona Florencia Castro (Página/12, ADN Escobarense y FM Panamericana).



Ese mismo día, a las 17 horas en la Escuela de Educación Secundaria N° 14 “Juana Azurduy” de Ingeniero Maschwitz, estarán Ciro Yacuzzi y Florencia Álvarez (revista Día 32 y El Día de Escobar), junto al docente anfitrión Ariel Padovani (Mundo Bicolor, Historock y Viejos Vinilos).



El miércoles 25, a las 11 y 13 horas en el Instituto José Manuel Estrada de Garín, participarán Pilar Blanco (Crónica TV, Diario Olé y Net TV) y Andrés Vivacqua (El Deportivo Magazine, El Deportivo Web y Piedra Libre), junto con el docente anfitrión Martín Pozzo (Radio Cromo Escobar y revista Escobar Norte). La propuesta busca generar espacios de intercambio y reflexión sobre el quehacer periodístico local, tal como establece la ordenanza que instituyó la fecha.



Como parte de las actividades, el jueves 26 a las 19 horas en la Sala B del Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar) se presentará Comunicadores Seriales Volumen 2, publicado por RCE Ediciones. El libro reúne historias y experiencias de Javier Arbuatti, Sofía Baldi, Florencia Castro, Ezequiel Corbalán, Betty Sperandio y Andrés Vivacqua. La entrada será libre y gratuita. Una parte de lo recaudado por la venta de ejemplares se destinará a APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar). La preventa está disponible en https://mpago.la/2Peidjr.