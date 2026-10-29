PES de Escobar: comenzó la preparación universitaria de la UNAHUR y se abre una nueva inscripción para febrero

Comenzó el Curso de Preparación Universitaria (CPU) de la UNAHUR en el Polo de Educación Superior de Escobar. La primera comisión ya cuenta con 38 estudiantes que comenzaron sus clases en el predio en Ingeniero Maschwitz



Se trata de un trayecto de nivelación y acompañamiento pedagógico abierto a mayores de 18 años. El espacio está compuesto por tres materias fundamentales (Lectura y Escritura, Pensamiento Matemático y Vida Universitaria), pensadas para brindar herramientas clave en el inicio de la formación superior.



Tras una gran convocatoria de inscriptos, se confirmó la apertura de una nueva comisión para febrero. Quienes deseen sumarse ya pueden solicitar el formulario de registro previo escribiendo al correo pes@escobar.gob.ar o por mensaje directo al Instagram @pesescobar.



Luego, el proceso formal de admisión continuará con la preinscripción del 16 al 30 de noviembre y concluirá con la entrega presencial de documentación, prevista tentativamente para el 1 o 2 de diciembre.