El Municipio realizó una denuncia para proteger a los vecinos de estafas contra infractores de tránsito

A partir del testimonio de un vecino damnificado, la Municipalidad de Escobar presentó en las últimas horas una denuncia penal para que se investigue el presunto delito de estafas relacionadas con infracciones de tránsito. La investigación se encuentra en manos de la Justicia para determinar la verosimilitud de los hechos y la identidad de las posibles personas involucradas.



La denuncia fue radicada en la Comisaría de Ingeniero Maschwitz, luego de que un vecino infractor informara haber recibido un mensaje por WhatsApp en el que le ofrecían la posibilidad de recuperar su licencia de conducir retenida por un control de alcoholemia a cambio de una suma de dinero y la realización de tareas comunitarias.



Hasta el momento hay al menos tres personas damnificadas. Según el testimonio recibido, los estafadores solicitaban una transferencia de dinero, que supuestamente sería destinada al pago de un seguro, y ofrecían “solucionar” faltas contravencionales, incluyendo la devolución de licencias retenidas.



Desde la Municipalidad de Escobar se recuerda que ni la Secretaría Contravencional ni ninguna otra área del Municipio solicita pagos, transferencias ni exige tareas comunitarias por medios informales. Todas las multas deben abonarse únicamente a través de los canales oficiales habilitados.



Cómo evitar ser víctima de una estafa



La Municipalidad de Escobar recomienda a los vecinos y vecinas no realizar pagos ni entregar dinero a personas que se presenten como inspectores o gestores fuera de las oficinas municipales.



A su vez, se aconseja no brindar datos personales o bancarios por teléfono o mensajería ante supuestas intimaciones. Es fundamental denunciar de inmediato cualquier intento de estafa o situación sospechosa, en la comisaría más cercana o a través del canal Ojos y Oídos en Alerta.



Ante cualquier duda, requerimiento o notificación relacionada con una falta contravencional dentro del partido de Escobar, se recomienda dirigirse personalmente a las sedes oficiales o utilizar los canales de contacto verificados:



– Sedes de la Secretaría Contravencional:



Belén de Escobar: Alberdi 526

Garín: Mateo Churich y Dr. H. Dupuy



– Correo electrónico: contravesc@escobar.gob.ar



– Asistente virtual Flora: 11 6813 1202