El consejero escolar Leandro Sezella responde a las acusaciones del funcionario nacional Walter Klix: “Nunca lo vi, ni trajo ninguna propuesta”

A una semana de la denuncia pública del funcionario nacional Walter Klix contra el Consejo Escolar de Escobar, el Consejero Leandro Sezella recogió el guante y le contestó: “Walter es funcionario nacional y tiene que ser más responsable, no todo vale en política. Si quiere ayudar, que ayude, pero me extraña mucho cuando plantea que con su equipo fueron al Consejo Escolar porque nunca lo vi y siempre vino una sola persona. No sé si a eso lo llamará equipo, pero como fuera, nunca vino con ningún tipo de propuesta».

Sezella pertenece al espacio político de Facundo Manes y es un posible candidato para liderar la lista del neurocientífico en las elecciones de septiembre. Sus declaraciones surgen como respuesta a las denuncias que realizó Klix (Director Nacional del Ministerio de Seguridad) donde hizo referencia a que “viene asistiendo hace meses a las sesiones de Consejo Escolar para conocer de cerca las necesidades de nuestras escuelas, pero lo que encontramos fue grave: denuncias de obras adjudicadas sin permiso, compras irregulares y abuso de poder”.

El consejero escolar por la oposición, quien asumió hace casi un año, rechazó de plano los argumentos de Klix y criticó las políticas educativas del gobierno de Milei: “Hasta ahora sólo veo ajuste desde el Gobierno Nacional. Honestamente somos otros los que le ponemos el cuerpo a los recortes, hacer videos es fácil pero su denuncia es inconsistente». Y acerca de su labor en el Consejo, agregó: “Siempre fui criterioso a la hora de mis votaciones, ofrecí entrevistas públicas y presenté proyectos como el de la presencia de la Guardia Urbana en el ingreso y salida de los colegios, casos de bullyng escolar, entre otros. Si tiene algo que denunciar, que lo demuestre, porque los consejeros escolares de la oposición no estamos pintados».