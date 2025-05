El Comité de Emergencias del Municipio desplegó un operativo integral por la tormenta

La Municipalidad de Escobar activó nuevamente en las últimas horas el Comité de Emergencias creado para actuar ante eventos climáticos. Distintas áreas de gobierno como Infraestructura, Seguridad, Tránsito y Espacios Públicos, de manera coordinada con Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, trabajaron desde la madrugada del martes para atender las necesidades de los vecinos que sufrieron las consecuencias de un nuevo temporal.

Los operativos se focalizaron sobre todo en los barrios cercanos a los arroyos, ya que algunos de ellos -como el Garín, Constituyentes, Bedoya y Las Lolas-, vieron aumentado su cauce normal debido a la corriente de agua que baja de otros distritos, principalmente Malvinas Argentinas.



Esta vez cayeron 65 milímetros de lluvia también en un breve período de tiempo, lo que sumado al temporal histórico de hace dos semanas – que en solo un día triplicó el promedio de precipitaciones de todo el mes de mayo-, afectaron especialmente las zonas aledañas a los arroyos en los barrios El Tala de Maquinista Savio y Doña Justa de Ingeniero Maschwitz, donde se registraron 12 evacuados, todos ellos asistidos por la Secretaría de Desarrollo Social.



El director general de Defensa Civil de Escobar, Gabriel Pérez, sostuvo que “debido a nuestra topografía, cada vez que hay tormentas fuertes, recibimos un gran caudal de los ríos de los distritos vecinos aguas arriba lo que hace que la situación cerca de nuestros arroyos sea compleja aún después de que para de llover».



A pesar de que cesó el alerta meteorológico, el Comité de Crisis continúa monitoreando la situación con presencia activa en todo el territorio y desde el Municipio se solicita a los vecinos y vecinas continuar extremando las precauciones: evitar circular si no es imprescindible, no transitar por caminos secundarios ni zonas cercanas a ríos o arroyos, no sacar la basura y evitar el contacto con postes de luz o refugiarse debajo de árboles. Ante cualquier emergencia, deben comunicarse con Defensa Civil al 103 / (11) 3554 6825 o a través del sistema Ojos y Oídos en Alerta.