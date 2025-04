“El Amo del Jardín”: un documental sobre el creador del Jardín Japonés de Escobar forma parte del BAFICI

El Jardín Japonés de Belén de Escobar es uno de los atractivos turísticos más importantes del distrito, un espacio diseñado por el ingeniero y paisajista Yasuo Inomata en la década del 60 y que constituye un lugar de encuentro entre la cultura milenaria oriental y la naturaleza.

Atraído por este y otros de los trabajos del artista japonés que adoptó a Escobar como su hogar, el periodista y director de cine Fernando Krapp se centra en su figura en el documental “El Amo del Jardín”, el cual forma parte de la programación de la 26ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), y que explora la visión e importancia del artista tanto en el partido de Escobar como en el resto del país.



“Me parece un artista único al igual que la obra que desarrolló en Argentina y es realmente increíble que tengamos en nuestro país a una persona como él y trabajos como los que hizo”, explica el realizador quien conoció la obra de Inomata en 2017, a partir de una investigación sobre la colectividad japonesa en el país reflejada en su libro “Una isla artificial: crónicas sobre japoneses en Argentina”, el cual tiene un capítulo dedicado a la vida y obra del paisajista, quien se radicó en Belén de Escobar en 1966 y creó el Jardín Japonés de Escobar en 1969 además de rediseñar el de Palermo en 1979. El Jardín Japonés de Escobar cuenta con 430 árboles de 80 especies, peces koi, un espejo de agua de 1000 metros cuadrados, 60 toneladas de piedras, un espacio zen una casa de té.



“De todas las historias que conocí para la realización del libro, encontré la de Inomata y me llamó la atención su visión artística, su forma de ser, su personalidad, su obra, sus jardines y su forma tan particular de ver el mundo y el arte que terminó despertando mi completa admiración. Me asombra la vitalidad increíble que tiene, de no dejar de trabajar, de tener proyectos y vincularse con la gente joven”, explica Krapp de su película que también cuenta con testimonios de otro importante representante de la cultura japonesa en Escobar como Tetsuya Hirose, quien desde 2004 se desempeña como presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor, además de ser el fundador del Instituto de Florihorticultura y Jardinería de Escobar y socio fundador del Jardín Japonés de Palermo.



“El Amo del Jardín” se proyectará en el BAFICI el 4, 8 y 10 de abril. En esta edición las entradas podrán adquirirse a través de la página del festival (www.bafici.org) o personalmente en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), en el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1659), en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), en Cinépolis Plaza Houssay (Av. Córdoba 2135), en Cinearte Cacodelphia (Roque Sáenz Peña 1150) y en el Espacio INCAA Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635). La entrada general cuesta $3000, y para estudiantes y jubilados el precio es de $2000.