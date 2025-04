El 16 de abril se casan Ariel Sujarchuk y Macarena Lemos: “Creemos en el amor y en la familia, por lo que será un día especial”

Ya está todo listo y la fecha, confirmada: el miércoles 16 de abril, al mediodía, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la martillera pública y exmodelo Macarena Lemos, darán el “sí” en el Registro Civil de Belén de Escobar. “Creemos en el amor y en la familia, por lo que será un día especial. Estamos muy contentos, felices, y agradecidos por tantas muestras de cariño” expresan al mismo tiempo ambos integrantes de la pareja, que hace ocho meses habían hecho pública su intención de casarse.

“Entrar al Registro Civil desde este lugar me emociona. Jamás pensé que ese sitio que arreglamos, la casita donde se hacen las ceremonias, el Jardín Japonés donde los recién casados se sacan fotos o el muro del amor ubicado ahí mismo, me iban a encontrar con Maca de la mano, dando el ´Sí´”, sostuvo el intendente. “Casarnos en Escobar es muy importante para mí, porque este es el lugar que elegí para vivir y disfrutar cada día de mi vida”, completó. “Nunca imaginé que en este mundo existiera un hombre como Ari, tan lleno de amor, cualidades e inteligencia. Lo amo a él y amo todo lo que hace por esta ciudad”, cuenta Macarena Lemos, quien nació en Rosario pero también eligió a Escobar como su lugar en el mundo.

Desde hace más de cinco años que la pareja se muestra en público en actos, salidas y en las redes sociales. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, el intendente le dedicó un mensaje a su novia en Instagram: “Sos mi compañera y mi refugio. Tu energía, tu simpleza y tu amor hacen que cada día juntos sea único”. Ella respondió: “Gracias, mi amor, por elegirme cada día, por acompañarme. Me das fuerzas, me llenás de sueños y, a tu lado, sé que no hay imposibles. Siempre y para siempre. ¡Te amo!”, escribió.

Luego del casamiento, Ariel y Maca cumplirán con la tradición de quienes pasan por el Registro Civil ubicado en Alberdi al 500, en Belén de Escobar: caminar por el Jardín Japonés y la plaza Juan Manuel de Rosas –ambos espacios ubicados a metros de la oficina pública- para saludar a familiares y amigos y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas que se acerquen a compartir ese momento tan especial. Luego habrá un festejo íntimo en la Hostería El Cazador donde está previsto que las sonrisas, el baile y los brindis se extiendan durante toda la tarde.