Educación pública: cooperadoras escolares recibieron más de $61 millones en subsidios municipales 

Más de 100 cooperadoras escolares del partido de Escobar recibieron subsidios municipales en un acto encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk. La iniciativa busca acompañar el trabajo de las comunidades educativas y fortalecer la respuesta a las necesidades cotidianas de las escuelas públicas del distrito.

“Las escuelas públicas son responsabilidad de la Provincia, pero en Escobar, también son prioridad del Municipio. Porque una escuela sin agua o sin baño no puede funcionar. Eso no es ideología: es sentido común”, afirmó el jefe comunal.



“Cooperadoras que Hacen” es un programa municipal impulsado en 2023 por Sujarchuk para asistir a las escuelas que aún no lograron constituirse formalmente como cooperadoras a nivel provincial. La iniciativa brinda asesoramiento técnico y legal, colabora en la gestión de trámites ante organismos como ARCA y otorga subsidios económicos para resolver demandas urgentes. En esta edición, cada cooperadora será beneficiada con $600.000, entregados en dos tramos de $300.000. Mientras se completa la inscripción como entidad de bien público, el programa permite a las instituciones contar con una herramienta municipal ágil para gestionar recursos y garantizar su funcionamiento.