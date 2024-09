Dengue: Escobar se suma a la Jornada Intermunicipal de Descacharreo y Concientización

El sábado 14 de septiembre, la Municipalidad de Escobar participará junto a otros 18 municipios de la provincia de Buenos Aires de la Jornada Intermunicipal de Descacharreo y Concientización con el objetivo de prevenir la propagación del dengue.

Durante la jornada intermunicipal, se dispondrán camiones para recoger los residuos provenientes del descacharreo, y operadores sanitarios realizarán relevamientos en distintas zonas del partido para informar y concientizar a la población sobre la importancia de identificar y eliminar posibles criaderos de mosquitos Aedes aegypti, principales transmisores del dengue.



Los objetos que deben ser descartados en el descacharreo incluyen neumáticos viejos, botellas vacías, latas, cubos y baldes sin usar, macetas sin plantas o en desuso, juguetes y plásticos que puedan acumular agua, lonas, tapas de botellas, y bebederos o recipientes de mascotas que no estén en uso. Por otro lado, no se deben descartar colchones, heladeras, muebles grandes que no acumulen agua, y electrodomésticos.



Además de Escobar, los municipios que participarán en esta jornada son General Las Heras, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Martín, Suipacha y Tigre.



Este esfuerzo conjunto se enmarca en las recientes advertencias de los especialistas sobre una posible epidemia de dengue en el próximo verano. En este sentido, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó que “la fase crítica del problema se manifestará en la próxima epidemia de dengue, que podría ser muy grave. Ya estamos viendo cómo cada provincia establece sus propios criterios ante la falta de una coordinación nacional”.



En este contexto, la Municipalidad de Escobar lanzó en mayo la campaña de prevención del dengue llamada “Aprovechemos el invierno para tener un buen verano”, que incluyó afiches en la vía pública y videos en redes sociales, entre los cuales se destaca por su originalidad “La cumbia del dengue”. También se ofrecen charlas gratuitas con especialistas a entidades y colegios, que pueden solicitarse a través de Flora, el Chatbot de la Municipalidad, enviando un mensaje de WhatsApp al 11 6813-1202. Además, el Municipio brindó una capacitación sobre el dengue para unos 30 referentes de clubes barriales en el microestadio de Garín con el objetivo de seguir concientizando a la comunidad.



Las principales recomendaciones para prevenir el dengue incluyen eliminar recipientes en desuso que acumulen agua, voltear objetos que puedan acumularla, renovar el agua de bebederos de mascotas y colectores, frotar las paredes de recipientes como piletas para desprender los huevos de mosquitos, y verter agua hirviendo en las rejillas. Estas acciones deben repetirse de dos a tres veces por semana. Para más información, se puede visitar www.escobar.gob.ar/dengue.