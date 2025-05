Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 5, hasta el domingo 11. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 12, hasta el sábado 17.

Las UGC involucradas en esta oportunidad son las siguientes: BE 4 (San Martín y José Hernández), BE 5 (Gral. Paz 2500), BE 6 (Constitución 480), GA 5 (Cayetano Bourdet e Isla Picton) y SA 2 (Los Claveles 1920). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.



Asimismo, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al wa.me/5491168131202. Es importante recordar que, según la ordenanza municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales, y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se requiere que las ramas se saquen a la calle únicamente en las fechas indicadas, de lo contrario, se aplicarán severas multas.