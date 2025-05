El Concejal Diego Castagnaro se suma a La Libertad Avanza Escobar

El Concejal Diego Castagnaro que venía trabajando últimamente en conjunto con los concejales de La Libertad Avanza se suma dentro del espacio para ser parte en este caso del bloque que hoy ya está consolidado como la primera minoría en el HCD de Escobar.

Con la incorporación de Castagnaro, LLA Escobar pasa a tener 5 concejales.

El edil de origen radical, presentó la nota en el HCD Escobar anunciando su incorporación a La Libertad Avanza para trabajar no solo en lo legislativo sino también acompañado al coordinador Eduardo Gianfrancesco en la campaña que se viene por delante para ganarle al kirchnerismo en el distrito.

Castagnaro manifestó: «En Escobar el adversario es el Kirchnerismo.

Por eso los opositores debemos unirnos para ser más competitivos. Dejar de lado egos y desacuerdos.

La sociedad nos marcó el camino en el balotaje. Basta de populismo gritó. Es por eso que hoy decidí integrar el bloque de LLA»

El edil, Lic. en Kinesiología y Fisiatría agregó: «Me permito citar al PAPA Francisco en Evangelii Gaudium (2013) que propone cuatro principios para pensar y actuar en la vida social, política, económica y espiritual.

1. El tiempo es superior al espacio

Priorizar los procesos de cambio, de crecimiento verdadero, antes que querer ocupar lugares o mostrar resultados rápidos.

Iniciar procesos que maduren a largo plazo en vez de imponer controles o estructuras.

El crecimiento auténtico necesita tiempo.

2. La unidad prevalece sobre el conflicto

No se trata de ignorar los conflictos o taparlos, sino de superarlos de manera superior, buscando síntesis que incluyan a todos.

Los conflictos no deben dividir ni polarizar, sino que deben ser oportunidades para construir unidad más profunda.

Francisco usa mucho la imagen del poliedro (figura con muchas caras), diciendo que la verdadera unidad no es la uniformidad sino una diversidad armoniosa.

«El conflicto no puede ser ignorado ni disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en el conflicto, perdemos la perspectiva, y se termina fragmentando la realidad.»

3. La realidad es superior a la idea

No alcanza con ideas, discursos o teorías bonitas: hay que aterrizarlas en la realidad concreta.

Muchas veces nos refugiamos en conceptos ideales o utópicos para no actuar sobre problemas reales.

La verdad se encuentra más en la realidad vivida que en la abstracción.

«Entre la idea y la realidad debe privilegiarse la realidad. Lo real es superior a la idea.»

4. El todo es superior a la parte

Siempre hay que tener una visión de conjunto y no quedar atrapado en intereses particulares, ideologías o miradas parciales.

Cada grupo, cada sector social tiene su valor, pero debe integrarse a un bien común mayor.

«El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de las partes.»