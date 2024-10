Con Mirtha Legrand y Susana Giménez como invitadas y más de 40.000 visitantes, la Fiesta Nacional de la Flor vivió un primer fin de semana inolvidable

Comenzó la 61ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que se extenderá hasta el 6 de octubre, y en sus primeros dos días fue visitada por más de 40 mil personas. Inaugurada por el intendente Ariel Sujarchuk y el presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose, contó este fin de semana con la presencia de dos figuras estelares: Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Susana participó de la fiesta de inauguración el pasado viernes, mientras que Mirtha estuvo presente el sábado. Ambas interactuaron con el público y fueron reconocidas por el Municipio como visitantes ilustres por su apoyo y su compromiso con las actividades culturales del partido de Escobar. Las divas del espectáculo ya habían participado de la Fiesta Nacional de la Flor en ediciones anteriores y también en el 130º aniversario del Teatro Seminari, otro emblema cultural del distrito.

“La Fiesta Nacional de la Flor forma parte de nuestra identidad. Por eso la amamos y la acompañamos. Pero además, fomenta el turismo, el consumo y el empleo. Aquí, miles de visitantes encontrarán más de 250 stands atendidos por floricultores, artesanos, trabajadores de la economía social y comerciantes. Así honramos nuestras tradiciones y fomentamos el crecimiento virtuoso de la economía, junto al derecho a pasarla bien”, sostuvo Sujarchuk.

“Es muy lindo estar acá. Por la gente, las plantas, la belleza, el oxígeno y por lo importante que es esta Fiesta para la Argentina. Escobar es un lugar famoso por las flores pero además por todo lo que se está haciendo por la cultura: con su hermoso Teatro Seminari, donde también estuve, y ahora con Malba Puertos, el museo que se inauguró hace unos días”, expresó Susana.

Por su parte, `La Chiqui´ manifestó: “En Escobar me siento como en mi casa, muy feliz. Cada vez que vengo me reciben con mucho cariño”. Recordó cuando era pequeña y bailó junto a su hermana en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, precursora del actual Teatro Seminari. Y se emocionó al recibir un ramo de orquídeas, como homenaje a “Los martes, orquídeas”, la película que protagonizó y otro de rosas rococó, sus favoritas: “No me voy a olvidar nunca de este momento”, expresó visiblemente emocionada.

En la Fiesta Nacional de la Flor hay más de 400 variedades de plantas y flores, viveros, juegos infantiles, stands comerciales, paseo gastronómico, emprendedores, talleres de temática ambiental, shows de grandes artistas, entre otras tantas atracciones, en el predio floral ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar. Durante las primeras dos noches, miles de vecinos disfrutaron de espectaculares shows de cierre. El viernes, fue el turno de Luck Ra. Y el día siguiente el público se deleitó con el rock de Turf. Los próximos shows contarán con la participación de Miranda! el 5 de octubre a las 20:30 horas, y Anaconda, Valentino Merlo y Néstor en Bloque el 6 de octubre a las 19:30 horas.

Los artistas locales también tienen su espacio con 80 presentaciones que incluirán bandas, solistas, ballets de folklore y tango, danza contemporánea, coros y más. El tradicional desfile de carrozas se realizará el sábado 5 de octubre a las 18:30 horas por la Av. Tapia de Cruz de Belén de Escobar. El costo general de la entrada para los vecinos de Escobar es de $3.000, mientras que para el resto del público es de $4.000. Por otro lado, el ticket para los shows principales tienen un valor de $8.500, un precio por debajo del habitual para este tipo de espectáculos gracias al apoyo de los sponsors que consiguió la Municipalidad. Las entradas para la Fiesta y los espectáculos están a la venta tanto online como de forma presencial en la web www.escobar.gob.ar/FNF. También pueden comprarse para recorrer la exposición en la boletería del mismo Predio Floral. Los días domingo a jueves, la Fiesta abrirá de 9 a 19 horas, mientras que los viernes y sábados el horario.