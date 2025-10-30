Clínica Fátima se suma a PAMI Escobar

Luego de numerosas reuniones y gestiones, PAMI Escobar logró concretar el ingreso de la Clínica Fátima como nuevo prestador de salud. De esta manera, dicha Clínica se convierte en el segundo prestador incorporado durante la era libertaria, marcando un hito en el fortalecimiento de la red de atención médica de la región.

Este avance representa un paso fundamental en la descentralización y ampliación de los servicios de salud para los afiliados de PAMI en Escobar, ya que permite descomprimir la dependencia que existía con la Municipalidad de Escobar, único prestador al momento de asumir la actual gestión.

Gracias a la insistente gestión de Matías Ruppel jefe de agencia, el equipo de Pami Escobar y el acompañamiento del Director Ejecutivo de la UGL XXXII, Pablo Litardo, la gestión actual ha logrado importantes mejoras en beneficio de los afiliados: la incorporación de cinco nuevos médicos de cabecera, la adhesión del centro de salud “Sentir Salud” y ahora la inclusión de la Clínica Fátima Escobar al listado de prestadores.

Asimismo, se ha llevado adelante una reestructuración integral de la agencia PAMI Escobar, con el objetivo de brindar una respuesta más ágil y eficiente. Entre las mejoras se destacan cambios administrativos, la habilitación del primer piso para ampliar el equipo de trabajo y la optimización de recursos, todo sin generar costos adicionales.

Estos logros son posibles gracias al liderazgo y la experiencia en optimización de recursos del jefe de la agencia, quien asumió sus funciones en abril de 2024.

La gestión actual continúa trabajando con nuevos proyectos orientados a seguir mejorando la calidad y el alcance de las prestaciones de PAMI en Escobar, consolidando un modelo de eficiencia, compromiso y crecimiento sostenido.-