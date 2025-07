Centro de Zoonosis: un modelo de salud pública que salva, cuida y transforma la vida de los animales

Con más de 30.000 vacunas antirrábicas aplicadas por año, más de 1.000 castraciones mensuales y alrededor de 2.000 vecinos que se acercan cada mes con sus mascotas, el Centro de Zoonosis Ricardo Godnic se consolida como un espacio fundamental para el cuidado animal en el partido de Escobar.

“En Zoonosis realizamos castraciones, atención primaria, vacunación antirrábica, expedientes judiciales por maltrato animal y articulamos con Defensa Civil, Bomberos, Policía Rural, Ojos y Oídos en Alerta, Guardia Urbana y vecinos y vecinas del distrito. No hay un solo día que no me sienta orgulloso de formar parte de este lugar, pertenecer a un espacio que cuida, acompaña y transforma realidades es una de las mayores satisfacciones de mi vida profesional y personal”, afirma Cristian Pisaco, director del Hospital Municipal de Zoonosis.



El equipo que encabeza Pisaco lleva adelante 28 operativos itinerantes por mes, garantizando el acceso gratuito a la salud veterinaria en cada rincón del distrito y fortaleciendo un enfoque territorial que distingue a esta política pública.



Ubicado en Juan Mermoz 2048, el Centro también desarrolla campañas de sensibilización, y tiene un convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires, a través de la Carrera de Ciencias Veterinarias, para que estudiantes realicen allí sus prácticas preprofesionales.



El trabajo de Zoonosis comenzó en 2017, cuando el intendente Ariel Sujarchuk impulsó su creación y lo convirtió en un hito de gestión por su alcance territorial, su fuerte impronta comunitaria y por constituirse en un modelo para toda la región.