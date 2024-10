BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARTIDO DE ESCOBAR VIAJARON PARA COLABORAR EN EL TRÁGICO DERRUMBE DE VILLA GESELL

Brigadistas especializados de Escobar se suman a los operativos de búsqueda de sobrevivientes en Villa Gesell tras el derrumbe parcial del Hotel Dubrovnik. Se trata de Claudio Pingitzer y Gustavo Greco, miembros del cuartel de Bomberos Voluntarios de Belén de Escobar y Maquinista Savio, respectivamente, quienes están certificados a nivel provincial y que forman parte de la Brigada de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC).

La iniciativa forma parte de un trabajo provincial conjunto de la Dirección General de Defensa Civil de La Provincia de Buenos Aires. Los miembros enviados desde el partido de Escobar permanecerán trabajando en la ciudad balnearia y, de ser necesario, se enviará más personal para continuar con las tareas.

El derrumbe del edificio de diez pisos tuvo lugar durante la madrugada del martes. Por el momento, se confirmó el fallecimiento de un hombre de más de 80 años, mientras que una mujer de edad avanzada pudo ser rescatada con vida de entre los escombros. Los bomberos que trabajan desde horas tempranas en el lugar removiendo los escombros, buscan a entre 7 y diez personas desaparecidas que se cree, podrían haber quedado atrapadas en ellos.

Desde Maquinista Savio salió el móvil S25, a cargo del Jefe de Cuerpo Activo – Sub Comandante Pacheco Martin junto con el Oficial Auxiliar Vázquez Marcelo, el Principal Grecco Gustavo, el Sub Ayudante Russi Marco y el Sub Ayudante Quiroga Iara.