Beto Ramil: «Ariel tiene proyectos colectivos para que todos los escobarenses construyamos un futuro mejor»

Con un contundente apoyo del pueblo de Escobar en las PASO, el intendente Ariel Sujarchuk tiene este 22 de octubre altas chances de renovar su mandato para darle continuidad a una gestión que desde 2015 transformó el distrito, y que cuenta entre los funcionarios más destacados con Beto Ramil, siempre presente en el Ejecutivo Municipal e intendente interino durante casi dos años.

«El apoyo que recibimos en las PASO nos reconforta y nos confirma que seguimos por el camino correcto, un camino de transformación, de inclusión, de ampliación de derechos y de posicionar a Escobar como un distrito modelo en la región y en toda la Provincia», sostiene el actual secretario General del Municipio, quien encabeza la lista de concejales de Unión por la Patria.



Ramil es el funcionario que más camina el territorio y está en contacto permanente con los vecinos y vecinas: «Ariel tiene proyectos colectivos para que que todos los escobarenses construyamos un futuro mejor. Lo nuestro trasciende liderazgos individuales y esto nos diferencia de las demás propuestas que están dando vuelta, tanto a nivel local como provincial y nacional. Por eso me siento muy comprometido con esta gestión y trato de cumplir mi tarea con responsabilidad y compromiso desde el lugar que me toque. Sabemos que la gestión siempre debe estar en la calle y al lado de la gente».



Los números contundentes de las PASO en favor de Sujarchuk, que cosechó más del 48% en agosto y duplicó el porcentaje de los dos espacios opositores que lo siguieron, incluyeron un triunfo en todos los circuitos electorales. En ese sentido, Ramil explica: «Esto no es casualidad, sino reflejo de que la gran cantidad de obras que hicimos llegaron a todos los barrios y a cada rincón del distrito». Y agrega: «La lista de obras es histórica y larguísima. Por ejemplo, pavimentamos la Ruta 25, asfaltamos calles en todos los barrios, invertimos en salud pública con el Hospital del Bicentenario, el Hospital Municipal de Savio, la creación de las UDP, los Centros de Atención Primaria y el Polo Sanitario. Transformamos a nuestro distrito en un faro cultural y comercial con eventos como Expo Escobar, revalorizamos la Fiesta Nacional de la Flor, impulsamos la educación pública en todos los niveles de enseñanza, garantizamos el acceso a una vivienda digna, construimos tres microestadios y los polideportivos, desarrollamos el comercio y la industria, y nos posicionamos como vanguardia en política ambiental, nuevas tecnologías y economía del conocimiento”.



La de este domingo no será una elección más para Escobar como tampoco para la Provincia y la Nación: «Tenemos por delante un nuevo desafío y una responsabilidad histórica: trabajar y militar con la honestidad y el compromiso que nos caracteriza. El futuro está en nuestras manos, en la de cada escobarense y cada argentino que todos los días sueña con un mejor porvenir. Vamos a acompañar a Axel para que pueda repetir su gran gestión en la Provincia y a Sergio porque se puso el equipo al hombro y es el único candidato a presidente que tiene un proyecto serio, con perspectiva de futuro, que apuesta al trabajo, la producción y a la inclusión social. Queremos una patria mejor, que logre superar las dificultades actuales y corrija errores, pero que mantenga la soberanía nacional, los valores humanos fundamentales y la igualdad de oportunidades para todos y todas».