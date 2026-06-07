Atlético Escobar inicia con éxito las pruebas: siete jugadores ya fueron seleccionados por el DT Ábalos

La primera jornada de pruebas abiertas organizada por Atlético Escobar dejó un saldo sumamente positivo para la institución. Con la supervisión directa del DT Luciano Ábalos, los primeros 25 futbolistas fueron evaluados bajo estrictos criterios de rendimiento: siete jugadores quedaron seleccionados para seguir entrenando con el grupo.



Este primer filtro destaca la intensidad de la búsqueda encabezada por el cuerpo técnico, que prioriza perfiles con antecedentes en clubes de AFA y capacidad competitiva inmediata para integrar el futuro plantel.



Debido a la alta demanda y con el objetivo de continuar detectando talentos, Atlético Escobar confirma que las pruebas continuarán llevándose a cabo todos los miércoles a las 09:30 horas en el predio «Doble 5», ubicado en Loma Verde.



Información



La institución recuerda que, para participar de las próximas sesiones, es obligatorio realizar la inscripción previa a través del formulario oficial disponible en el sitio web https://atleticoescobar.com.ar/pruebas/

Requisitos: Categorías 2005 a 2009 (excluyente) y antecedentes en clubes de AFA. Se valorará especialmente contar con el pase libre.



«El nivel de los primeros participantes nos ha permitido avanzar con paso firme. Hemos seleccionado a siete chicos, pero la búsqueda no se detiene aquí. Invitamos a todos los futbolistas que cumplan con los requisitos a inscribirse y demostrar sus capacidades», sostuvo Ábalos tras la jornada.