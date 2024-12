Ariel Sujarchuk y Axel Kicillof recorrieron Escobar Innova y se reunieron con 120 empresarios de la región para potenciar el desarrollo productivo

El intendente Ariel Sujarchuk y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participaron de la segunda jornada de Escobar Innova, el megaevento que reúne innovación, tecnología, cultura, música y cuidado del ambiente, donde mantuvieron un importante encuentro con representantes del sector productivo.



El gobernador y el intendente se reunieron con más de 120 autoridades de empresas, industrias, bancos y comercios para dialogar, debatir, poner en común propuestas y seguir fortaleciendo el compromiso del gobierno provincial y municipal con el desarrollo productivo de la región. La reunión contó con la presencia de los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Augusto Costa (Producción), la jefa de asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; autoridades de la Unión Industrial de Escobar, la Cámara de Comercio local y la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos.



“En Escobar generamos un Estado promotor que empuja el crecimiento del sector industrial, comercial, de servicios, de emprendedores de la economía social… Y lo hacemos junto con la provincia de Buenos Aires, por eso le agradezco a Axel que siempre está para hablar mano a mano con todos los sectores, porque eso garantiza el buen resultado que terminamos logramos. En las cuatro ediciones de Expo Escobar el gobernador estuvo presente. Y no solo él, sino todo su equipo porque de aquí surgen una diversidad importante de temas que después tienen su correlato en el tiempo para concretarlos en hechos reales”, expresó Sujarchuk.



“El panorama que plantean los empresarios es complicado por el programa económico que lleva adelante el gobierno nacional. Por eso quiero valorar una vez más el esfuerzo y el trabajo que hace Ariel como intendente. Esta no es una exposición, son seis en una, y permite mostrar los productos locales, la innovación, la tecnología y el gran tejido industrial que se está desarrollando a pesar de la crisis. Todos los instrumentos de la Provincia están puestos a disposición de cada sector: nuestro banco con sus líneas de crédito, nuestros ministerios, nuestros programas de incentivos… Y sabemos que en Escobar contamos con un intendente que potencia esos recursos sumando los propios y promoviendo el progreso”, afirmó Kicillof.



Finalizada la reunión con empresarios, Kicillof y Sujarchuk recorrieron el Pabellón Industrial, donde visitaron diversos stands que reflejan la innovación y el potencial productivo del distrito, donde se destacan las empresas Pradecon Racing, Grupo Govan, Denver Farma, FAEN, Suru-Epson, y Pixart, además del stand central de Escobar Innova en el Pabellón 2, que exhibe proyectos y soluciones tecnológicas desarrolladas por el Municipio.



Luego, en el espacio del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, Sujarchuk y Kicillof entregaron partidas de nacimiento a vecinos y vecinas de Escobar y Pilar a través del programa provincial «Mi Identidad, Mi Derecho” dirigido a aquellas personas que no obtuvieron este documento al momento de nacer. Y posteriormente firmaron un acta de ejecución de asistencia técnica y financiera entre el Municipio de Escobar y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), representado por Cristina Álvarez Rodríguez.



Escobar Innova continúa hasta el sábado con una agenda cargada de propuestas únicas: la 4ª edición de Expo Escobar 2024, TechFest, la 9ª Feria del Libro de Escobar, el Mercado de Oportunidades Navideño, la Experiencia Inmersiva Van Gogh e Innova Fest. Las actividades comienzan a las 10 en el Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1050) y se extienden hasta la medianoche con música y entretenimiento para toda la familia. Para más información, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/ escobarinnova .