Ariel Sujarchuk y Axel Kicillof inauguraron un jardín de infantes y un Centro de Atención Primaria de la Salud en Matheu

En Matheu, el intendente Ariel Sujarchuk y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron el Jardín de Infantes N°930, un establecimiento educativo que genera 200 nuevas vacantes. Además, realizaron el corte de cinta en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Vanesa Noicoff”, que beneficiará a 20.000 vecinos de los barrios Itatí, Saboya y Colón.

“En momentos donde el rol del Estado está tan cuestionado, nosotros reafirmamos que si el Estado provincial no estuviera presente hoy no inauguraríamos el Jardín de Infantes ni el Centro de Salud. La base de nuestro país es la noble igualdad, y eso solo se logra con el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna y al trabajo garantizado. Recién ahí, podemos decir que el esmero individual y personal hace la diferencia”, afirmó Sujarchuk.



“Cada vez que vine a Escobar, fue para recorrer o inaugurar una obra. Vine a ampliar derechos y a igualar oportunidades para los vecinos y vecinas y eso se debe a que este distrito tiene un intendente que recorre permanentemente cada uno de los barrios y trabaja todos los días por el bienestar de su pueblo. El rol del Estado es dignificar a los pibes, pibas y ciudadanos de toda la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Kicillof.



El flamante Jardín de Infantes, ubicado en Vicente López y Planes y Castelli del barrio 1° de Julio, se realizó gracias al financiamiento de la Provincia de Buenos Aires y requirió una inversión superior a los 148 millones de pesos. El establecimiento cuenta con cuatro aulas con patio, tres oficinas, cocina, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un sector exterior con juegos para chicos y chicas.



“Las maestras enseñan el encuentro, el respeto y la convivencia. Hoy queremos celebrar una escuela más, que genera una rutina virtuosa para niños y niñas desde los tres años hasta que llegan la universidad, y eso, en la Provincia de Buenos Aires está garantizado por un Estado sensible y cercano”, manifestó el director General de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni.

En ambas inauguraciones también estuvieron presentes el ministro de Infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak (que entregó un nuevo ecógrafo para el hospital Erill); y la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.



Luego, las autoridades se trasladaron al barrio Itatí de Matheu donde inauguraron el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Vanesa Noicoff”. La nueva sala, construida también a partir de una inversión provincial, está ubicada en Santa Fe y Conde Alberto y lleva el nombre de una recordada doctora que trabajó con gran compromiso por la salud pública del partido de Escobar. El CAPS está equipado con seis consultorios (cuatro para atención clínica, uno para atención ginecológica y uno para consultas odontológicas), una sala de administración, enfermería, vacunatorio, farmacia, sanitarios y un Salón de Usos Múltiples.



Por último, en la localidad de Garín, Sujarchuk y Sileoni recorrieron el nuevo colegio Rosario Vera Peñaloza, una obra que se llevó adelante gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de Escobar (que donó el predio de 10.000 cuadrados sobre la calle 1° de Mayo), el Estado provincial y la Fundación María de Guadalupe. El colegio inició recientemente sus actividades con nivel inicial (salas de 4 y 5 años de jornada simple) y nivel primario (1er grado en jornada completa). En una segunda etapa, se ampliará la superficie de la escuela primaria y se construirá la secundaria. En tanto, en la tercera instancia, se ampliará el espacio para la escuela secundaria. Así, una vez concluida en su totalidad la obra del colegio, la matrícula ascenderá a 1100 estudiantes. En tanto, el financiamiento del plantel docente estará a cargo de la provincia de Buenos Aires.