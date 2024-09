Ariel Sujarchuk: “Voy a comprar armas no letales para defender a mis vecinos»

Al respecto, el Jefe Comunal adelantó: «Nuestro compromiso con la seguridad viene del día uno. Lo que pasa es que van cambiando las circunstancias y tengo una enorme responsabilidad. Y ese compromiso con mis vecinos para hacer todo lo que está en nuestro alcance para garantizar mayor seguridad, no es tan difícil.

La gente quiere vivir bien. Vivir bien es caminar tranquilo por la calle sin ninguna sofisticación. Ante las nuevas delictualidades, el aumento de nuevos delitos, la tecnología que también se usa para el mal, es que hemos tomado algunas decisiones muy importantes» – dijo Sujarchuk y agregó: La primera es que junto al diputado provincial Leo Moreno, que representa al partido de Escobar, vamos a presentar un proyecto de ley para que se cree la policía local, en este caso en el municipio de Escobar, como una división más de la policía bonaerense. En segundo lugar, mientras este proyecto se debate en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, vamos a crear un proyecto de ordenanza local para generar nuestra propia policía local y guardia urbana. Vamos a dar por finalizada en un tiempo la etapa de preventores para pasar a otra instancia».

Tal como adelantara días atrás el mandatario las armas a utilizar serán no letales, de venta libre y servirán a nuestra guardia urbana.

«La división policial local va a contar con armas con balas no letales. Es un armamento que se utiliza en distintas partes del mundo, que lo fabrica Versa, que es una marca muy reconocida de fabricación de armamentos, que dispara balas con CO 2, no con pólvora y con polímeros, no con plomo. Y también tiene pimienta y gas, según la circunstancia. De esa manera se va a custodiar buena parte del distrito y sobre todo como policía local, con este nuevo armamento».

Sujarchuk explicó que se eligen este tipo de armas justamente para prevenir, para poder actuar e incluso para darle a las fuerzas de seguridad una herramienta para atacar situaciones de delictualidades que no amerita el uso de un arma violenta, como es un arma letal. Las armas serán compradas por este municipio.

«He tomado la decisión como intendente de Escobar de comprar armas no letales para proteger a en Argentina estamos hablando aproximadamente de personal y de armas. Vamos a crear entre policía local y guardia urbana una fuerza de 800 efectivos, prácticamente lo mismo que tenemos hoy de policía bonaerense. O sea, vamos a duplicar la cantidad de efectivos que hay. Vamos a comprar 20 vehículos de patrulleros y vamos a comprar alrededor de 800 armas no letales.»

«El proceso de capacitación ya comenzó. La idea es llegar a fin de año con todos los instrumentos jurídicos, administrativos, de capacitación y por supuesto, tecnológicos. Por eso, otra compra más que vamos a hacer es la compra de software de Inteligencia artificial para previsión del delito. Ya existe en el mundo distintos software que hacen interpretación sobre las lectoras, que hacen las cámaras, para poder identificar cuando se presume que puede haber un hecho delictual. Eso lo ve el monitoreador y a partir de ahí lo revisa la inteligencia humana sobre inteligencia artificial y poder lograr mejor prevención sobre hechos posibles que se podían suceder» –culminó diciendo.