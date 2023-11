Ariel Sujarchuk: “Sergio Massa es la única opción posible para el futuro de las y los argentinos”

A cuatro días del ballotage presidencial, el intendente Ariel Sujarchuk reafirmó su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y al mismo tiempo manifestó que su adversario no reúne las capacidades necesarias para gobernar el país: “Yo no veo a Milei como un hombre que tenga la templanza, el equilibrio, la paciencia y la estabilidad emocional para presidir los destinos de la patria. Por el contrario, veo a un Sergio Massa muy preparado, con un proyecto que no mira al pasado y nos proyecta hacia el futuro, en definitiva, como la única opción posible para los argentinos y argentinas”. Y agregó: “Me parece que necesitamos una etapa nueva de unidad nacional, de no confrontación, de entender la heterogeneidad de nuestro país y de aprovechar la oportunidad que va a tener la Argentina en el próximo orden mundial. No tenemos que hablar nunca más de eliminar a un sector de la Argentina, espero que estas expresiones sean pronto un mal recuerdo y un capítulo cerrado”.

En una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, el jefe comunal de Escobar, reelecto por segunda vez en los comicios de octubre, expresó que no considera que en nuestro país exista la posibilidad de fraude electoral: “A 40 años de democracia, no hay duda de que el sistema que tenemos es transparente, de ninguna manera se pueden plantear hipótesis de fraude en la Argentina. Hablar de fraude, cuando algo no sucedió, me parece muy poco serio, y alguien tan poco serio no merece gobernar un país tan digno, tan lindo y con tanto potencial como la Argentina”. Y concluyó: “El presidente que asuma el 10 de diciembre será el presidente de los 40 años de democracia y me parece que solo Sergio Massa es la persona que reúne las condiciones para encarnar tamaña responsabilidad. Confío en que el domingo la gente acompañará esta idea y dará un mensaje contundente en las urnas en favor del único proyecto democrático”.