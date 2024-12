Ariel Sujarchuk presentó el PET: «Es la decisión colectiva de organizar un futuro más planificado, menos improvisado, donde todos vivamos mejor”

Acompañado por cientos de vecinos, el intendente Ariel Sujarchuk presentó el Plan Estratégico Territorial (PET) de Escobar del Centenario, que tiene como objetivo regular el uso del suelo, garantizar el cuidado del ambiente y planificar el espacio público en todo el partido de Escobar. El PET se presentó luego de cuatro años en los que se realizaron mesas de debate con la participación de profesionales, vecinos y funcionarios del Estado municipal.

«Lo que hoy presentamos no significa el final del camino sino el principio. Es la hoja de ruta en constante retroalimentación hacia el futuro que deseamos, proyectando a mediano y largo plazo al mismo tiempo que atendemos las urgencias del presente. El PET es más que un plan urbanístico, se trata de una declaración del modelo de distrito que queremos para construir el Escobar donde todos vivamos mejor», sostuvo Sujarchuk, en un acto que se desarrolló en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar.



Esta iniciativa, impulsada por el jefe comunal y ratificada en 2020 en el Concejo Deliberante, apunta a consolidar el proceso de integración social y urbana, promover la inclusión social a través de obras públicas planificadas así como proteger áreas rurales y naturales. Gran parte de las propuestas fueron recolectadas de las más de 30 mesas territoriales en las que participaron miles de vecinos y vecinas de las distintas localidades.



Asimismo, como resultado del trabajo de cuatro años, se elaboró el Código de Ordenamiento Territorial que contiene los criterios e instrumentos normativos que regirán en el distrito. A partir del lanzamiento, el Plan Estratégico Territorial de Escobar del Centenario volverá a recorrer las mesas territoriales para socializar la normativa y los nuevos instrumentos como el código ambiental o el código para la construcción y ocupación, entre otros.



«La planificación es la ciencia de pensar antes de actuar. Y nosotros hacemos de la planificación estratégica una política de Estado para administrar el progreso. Escobar crece con un Estado municipal eficiente, que cuida las finanzas y no tiene déficit fiscal, que protege y aumenta la soberanía y el patrimonio de las y los escobarenses, que articula lo público y privado con un Estado promotor del progreso, sin negar el cambio climático, que no discrimina a las minorías ni ataca al que piensa distinto: al contrario, lo invita al debate para sumar inteligencias y potenciarse desde la diversidad ideológica. Así como crece Escobar, queremos que crezca la Argentina», finalizó