Ariel Sujarchuk impulsa proyectos de ley sobre Seguridad, Educación, Desarrollo Social y Defensa del Consumidor ante la Legislatura Bonaerense

El intendente Ariel Sujarchuk, acompañado por el diputado provincial Leo Moreno, explicó en conferencia de prensa una serie de proyectos vinculados a Seguridad, Educación, Desarrollo Social y Defensa del Consumidor, que serán presentados en la Legislatura bonaerense con el objetivo de que se conviertan en ley.

“En materia de seguridad dejo de lado la ideología y priorizo el bienestar de los vecinos y vecinas del partido de Escobar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso además de incorporar

nuevas herramientas tecnológicas, hemos decidido la creación de una Policía Municipal, dotada con armas no letales y de sistemas de inteligencia artificial para la prevención y detección de delitos», expresó Sujarchuk en la Sala B del Teatro Seminari.



«Desde mi banca tengo la obligación política de representar las nuevas demandas de la gente en toda la Provincia. Y esta vez, en articulación con el Municipio, nos enfocamos en fortalecer el área de seguridad, defender los derechos de los consumidores y acompañar a las más de 600 entidades del distrito y a las familias que sufren esta crisis económica. Junto con Ariel, seguimos escuchando y recorriendo los barrios para mejorar la calidad de vida de la comunidad escobarense», manifestó Moreno.



El proyecto de seguridad, que también será enviado al Concejo Deliberante local para su implementación inmediata en el partido de Escobar, propone crear una Policía Municipal que utilice armas no letales y que cumpla tareas focalizadas en la prevención del delito, la atención de emergencias y la seguridad vial, asegurando una rápida respuesta y una mayor coordinación con las necesidades y realidades específicas de cada localidad. Asimismo, el jefe comunal anunció una inversión de $16 mil millones para la seguridad y la prevención ciudadana, que incluye recursos digitales, la incorporación de Inteligencia Artificial, teléfonos geolocalizantes y cámaras corporales portátiles conocidas como bodycam.



Por su parte, la iniciativa en Educación se basa en el desarrollo de una política pública adaptada a los desafíos de la revolución tecnológica y digital a través del Programa Secundaria 4.0, similar a Programá Tu Futuro que ya se implementa con éxito en el partido de Escobar, con más de 1500 jóvenes inscriptos. El proyecto ofrece cursos especializados gratuitos con la meta de promover la continuidad de la formación académica de los estudiantes y facilitar su inserción en el mercado laboral.



En cuanto a Desarrollo Social, ante la crisis económica actual, el proyecto de Sujarchuk establece medidas de protección durante tres años para las Entidades de Bien Público sin fines de lucro frente a las empresas de servicios ante distintas problemáticas como posibles desalojos o cortes en el suministro de

servicios esenciales, asegurando que sigan funcionando en beneficio de sus comunidades. Para ello, ofrece descuentos en tasas de trámites y centraliza la información sobre beneficios disponibles.



Por último, se presentaron dos proyectos vinculados a Defensa del Consumidor. Uno de ellos, destinado a consumidores sobreendeudados, ofrece procedimientos judiciales y administrativos específicos, establece un control estatal sobre las entidades financieras crediticias para evitar abusos y asegurar condiciones

claras y justas para los consumidores. El segundo, modifica la actual Ley 13.591 de Mediación para posibilitar que conflictos entre consumidores y empresas sean resueltos por entidades que acrediten especialización en áreas específicas, mejorando la calidad y efectividad de la resolución de dichos

conflictos.



“Todos estos proyectos parten del sentido común y requieren de un Estado ágil, moderno y eficiente. En Escobar tenemos el primer Código Municipal de Defensa del Consumidor del país y ya hemos resuelto más de 3000 casos. En Escobar otorgamos becas a los jóvenes que quieren capacitarse en programación, ciberseguridad, marketing digital y metaverso, entre otras temáticas. Y en Escobar valoramos, fomentamos y defendemos a las Entidades de Bien Público en este momento de crisis económica para que puedan seguir sirviendo a la comunidad como lo hicieron siempre. Simplemente nos parece una gran idea que todos estos proyectos aprobados y probados en nuestro distrito se implementen en toda la provincia de Buenos Aires”, finalizó Sujarchuk.