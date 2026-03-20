Ariel Sujarchuk anunció más de 40 acciones de gobierno y ratificó su compromiso en eliminar microbasurales: “Tendremos mano firme para perseguir a los que contaminan”

El intendente advirtió sobre el “industricidio” y el impacto económico de la guerra en Medio Oriente. Pese al contexto de crisis, brindó un mensaje de esperanza a sus vecinos: “Les pido confianza. Con experiencia, capacidad y trabajo saldremos adelante una vez más”.



En el microestadio de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Escobar. Allí analizó el impacto de la crisis global y de las políticas nacionales en la situación local, repasó los logros alcanzados, realizó 40 anuncios de gobierno, anticipó los 15 proyectos de ordenanza que enviará a debate legislativo y planteó la necesidad de avanzar hacia un Estado Municipal que combine vanguardia tecnológica y humanismo para alcanzar la inclusión y el progreso de todos. “En este contexto muy difícil, les pido confianza. Con experiencia, capacidad y trabajo saldremos adelante”, fue uno de los mensajes a la comunidad.



Entre los principales anuncios, Sujarchuk destacó una profunda reforma del Estado con la puesta en marcha de Escobar Conecta. Es un modelo que intensifica la gestión descentralizada en reemplazo del sistema de UGCs. Además, en el marco del Presupuesto Participativo, se suma la Fábrica de Ideas, un espacio que multiplica por cuatro las obras de participación ciudadana. Tendrá un presupuesto total de $3500 millones para proyectos de transformación local a partir del intercambio de propuestas con las y los vecinos.



“Nuestro horizonte es alcanzar la IAcracia, un gobierno más eficiente y humano que devuelve el poder al ciudadano, a la democracia y a sus instituciones. Esa es la estructura para hacer un Escobar más grande, sano, humano, justo, igualitario, más potente en crecimiento y desarrollo”, resaltó el jefe comunal, quien adelantó, entre muchos otros proyectos de infraestructura, la intervención de calles, la construcción de aulas, el reacondicionamiento del Teatro Seminari y, en articulación con Provincia, un nuevo microestadio en el polideportivo Luis Monti.



Ante miles de vecinos presentes, Sujarchuk valoró a la Policía Municipal en su primer año de funcionamiento, con datos positivos como la baja de delitos como el robo de autos y viviendas, la mayor cantidad de aprehendidos y detenidos, y la mayor capacidad de respuesta del sistema de Ojos y Oídos, entre otros. En este sentido, se anunció la creación de una nueva División Ambiental de la Policía Municipal para multar y hasta llevar presos a quienes practiquen el “terrorismo ambiental” de contaminar.



El intendente dedicó una parte de su discurso a analizar la crisis global y el impacto de las políticas nacionales en la situación local. “Nos debemos preparar para una economía de guerra. No agitar las aguas y ser prudentes. Brindar certezas en momentos de incertidumbre. Esta crisis exige prudencia porque siempre es mejor prevenir que curar. En lo humano, en lo social y principalmente en lo económico”, enfatizó.



“En medio de esa tormenta, muchos se preguntan: ¿Quién lleva el timón? ¿Quién sabe hacia dónde vamos? La respuesta no es navegar sin sentido. Porque nunca soplan buenos vientos cuando no se sabe cuál es el norte hacia donde vamos. Nosotros, en cambio, sí sabemos. Siempre desplegamos el método de las 3P: pensar y planificar para progresar. En estos diez años elegimos ese camino y, pese al viento de contra, Escobar experimentó un crecimiento inédito en su historia”, finalizó Sujarchuk.