Ariel Sujarchuk acompañó los avances del proyecto Escobar Distrito de Arte

El intendente Ariel Sujarchuk mantuvo un encuentro con vecinos, emprendedores y representantes de la asociación civil Nodo Escobar para conocer los avances del proyecto Escobar Distrito de Arte (EDA), una iniciativa que recupera un predio en desuso para transformarlo en un espacio de cultura, producción e innovación.

El emprendimiento se desarrolla en Ruta 25 y Larrea, sobre más de 5.800 m², y tendrá un modelo de gestión colaborativa que involucra al Municipio, organizaciones sociales, empresas de la región y emprendedores locales. El objetivo es consolidar a Escobar como un polo creativo y turístico de referencia, con espacios de diseño, gastronomía, innovación y arte a cielo abierto.



“EDA es un espacio único que combina cultura, producción e identidad local, con un modelo innovador de gestión compartida para generar oportunidades y calidad de vida en nuestra comunidad”, expresó Sujarchuk.



En esta primera etapa, los avances incluyen locales gastronómicos, eventos culturales al aire libre y espacios artísticos. Además, todos los ingresos que se generen estarán destinados al mantenimiento del predio y a financiar nuevos proyectos de impacto social en beneficio de los vecinos y vecinas del distrito.





