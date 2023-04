Zarate:  En un hecho de robo a un comercio, asesinan a un empleado, a un policía y otro fue herido

Un llamado al 911 de anoche, dio cuenta que se estaba llevando a cabo un robo en un comercio del rubro carbonería, sito en Ruta 193, kilómetro 12800. Fueron al lugar dos móviles y al acercarse a la vivienda desde el interior efectuaron varios disparos lo que implicó un terrible tiroteo.

Entre los disparos cayó herido el oficial Osmar Osvaldo Cantero (25) quien recibió un disparo a la altura del abdomen, lado izquierdo. Cantero fue trasladado al hospital en ambulancia falleciendo en el momento de la intervención quirúrgica. El sargento Ezequiel Romelio (37), recibió un impacto de bala en la pierna derecha a la altura del muslo y fue trasladado en vehículo particular, se encuentra fuera de peligro. En el lugar se encontraba muerto un empleado del comercio identificado como Luciano Padron (22)

La Fiscal del caso, Andrea Palacios, calificó como “muy grave al hecho” por sus resultados dos fallecidos uno de ellos un oficial de policía, y un peón del lugar y el número de disparos que se produjeron entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad que se calculan en unos 50 tiros.

Palacios señaló que hasta el momento no hay detenidos y que cuentan con pocos elementos para identificarlos ya que estaban encapuchados. Serían entre 4 o 5 personas que portaban armas calibre 9 mm, una escopeta y una masa. En el lugar se encuentra la casa de los propietarios de la carbonería donde en el momento había 8 personas a quienes robaron una importante suma de dinero. En tanto en la casa de los peones que eran tres, mataron a uno de ellos, en un forcejeo con los delincuentes.

Con la llegada de los móviles policiales, y luego del intenso tiroteo que terminó con la muerte del oficial, los delincuentes huyeron por la parte posterior de la vivienda a campo traviesa, donde aparentemente los esperaría algún auto de apoyo. Se desconoce hacia donde huyeron a pesar que bajó al lugar el Secretario de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni con la plana mayor de su dependencia y con un helicóptero hicieron rastreo aéreo no pudo localizarse a los delincuentes.

Esta mañana, personal de Gendarmería estaba en el lugar, que fue anoche preservado, haciendo un relevamiento en su exterior ya que en horas de la noche no fue posible por la oscuridad.