VINT PRESENTA MÁS CHAMPAGNE EN EL CLUB

Vint, rapero de la ciudad de Matheu, Escobar, presenta su nuevo single Más champagne en el club. Se trata de un trap que combina potencia y melodía con el que nos cuenta de sus experiencias nocturnas con su crew, y los desafíos que a los que se enfrenta como artista. La producción musical estuvo a cargo de 808 GOD en el beat, y Zeck1ng en la grabación, mezcla y master. En tanto que el videoclip corrió por cuenta de Alienato Audiovisual, y el mismo cuenta con tomas principalmente en exteriores.

El rapero señala que la canción fue escrita en noviembre del 2023. “Todo comenzó con 808 god, me pasó este beat y me fascinó. Automáticamente me senté y empecé a ver que podía lograr, y poco a poco se fue dando la estructura del tema”, recuerda. Sobre sus canciones Vint refiere que no suele escribir desde el freestyle, sino que se trata de un ejercicio de sentarse y escribir.

En el video musical se lo puede ver a Vint durante distintos pasajes de una noche, en diferentes tomas en exteriores. Como en su trabajo anterior “210” (de Buurt Jongens, dúo que integra) la producción audiovisual estuvo a cargo de Alienato Audiovisual. “Formamos una muy buena relación y se hace mucho más fluido y lindo el trabajo y se refleja en los resultados también”, señala al respecto.

Sobre el futuro más inmediato Vint remarca que seguirá explorando el trap para sus próximos lanzamientos: “Se viene mucho trap, distintas ramas y subgéneros, pero todo del lado del trap”, concluye.