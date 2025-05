Un menor de 16 años se quitó la vida en Ingeniero Maschwitz

Máximo Daniel Quiñones, con domicilio en calle Los Olmos al 2200, a metros de Ruta 26, fue encontrado por su padre colgado de las rejas de una ventana trasera del domicilio. Todo indicaría que se trata de un suicidio, aunque la policía sigue varias líneas investigativas para determinar la drástica decisión tomada por el joven.

La victima estaría pasando un cuadro agudo de depresión aunque la familia aseguró que no advirtieron la gravedad de la situación. Máximo se había mudado desde Santa Fe, en el mes de noviembre último a la casa de su padre en Ingeniero Maschwitz, ya que tenía una mala relación con sus hermanastros por parte de madre. Máximo había retomado los estudios, en la Escuela Secundaria N°31 de Maquinista Savio, turno noche. El jueves pasado, su padre, Ramón Quiñones, volvíó de trabajar, y al llegar a su casa le preguntó a su esposa por su hijo y esta le refirió que acababa de estar con ella tomando mate. El padre lo buscó por la vivienda para saludarlo y se encontró con una escena espantosa cuando vio a su hijo colgando de una soga de la reja de una ventana. Ramón atinó a descolgarlo y lo recostó en el suelo, pero el joven ya no presentaba signos vitales.

Tras un llamado al 911, se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató la muerte de Máximo y el personal policial que actuó preservó la escena a la espera de peritos de la Científica y del médico forense.

La causa está caratulada: “Averiguación de causales de muerte” y la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Escobar.