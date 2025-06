Sujarchuk: «En momentos en los que el rol del Estado está en discusión, nosotros seguimos demostrando que Escobar funciona»

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo que “en estos nueve años ya está consolidada la idea de que transformamos el distrito, y en momentos en los que el rol del Estado está en discusión, nosotros seguimos demostrando que Escobar funciona”. La afirmación fue hecha durante una conferencia de prensa en el contexto del Día del Periodista en el Teatro Seminari.

Al hablar de seguridad, Sujarchuk anunció que el diputado provincial Leo Moreno presentará un proyecto de ley para las reiterancias en la Legislatura Bonaerense. Y en este contexto remarcó la creación de la Policía Municipal, que en poco tiempo ya concretó 8.366 intervenciones, con un total de 278 aprehendidos. “En tres meses tenemos récord de detenciones y descomprimimos a la Policía Bonaerense para que cumpla otras tareas más complejas. La seguridad no es de derecha ni de izquierda. No se trata de mano dura ni de mano blanda, sino de una mano inteligente», expresó. Luego destacó que otros distritos están siguiendo de cerca la experiencia de Escobar y que incluso “el municipio bonaerense de Tres de Febrero decidió incorporar armas no letales: las pistolas Byrna, las mismas que usamos nosotros. Una vez más tenemos el coraje, la decisión política y la capacidad de invertir para tomar decisiones que son ásperas, complejas y que traen conflictos de intereses, aunque nosotros vemos bien claro hacia dónde vamos».

El intendente también destacó la reciente creación del programa CiudadanIA 5.0, que ya lleva más de 2000 personas inscriptas, como una política clave para promover el conocimiento sobre nuevas tecnologías, generar conversaciones intergeneracionales y fortalecer el desarrollo local. “Lo hacemos para que nuestros jóvenes tengan los trabajos que vienen. La idea es estar un paso adelante. Cuando estos proyectos concluyan, mi mandato ya va a haber terminado. Todo lo que estamos haciendo es para el bien común, para seguir dando pasos trascendentales”.

Sujarchuk también puso en valor los logros en salud del Municipio, destacando la reciente inauguración de la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Belén de Escobar y criticó el desfinanciamiento del gobierno nacional. “El mismo gobierno que desfinancia el Garrahan, que es el templo de la pediatría infantil en Argentina, es el que no nos deja terminar la maternidad del Hospital del Bicentenario, ni pagarla con fondos propios del Municipio. Esto no es impericia, es crueldad”.

El jefe comunal concluyó: “Con todo lo que hay para perfeccionar, esta Municipalidad tiene un grado de eficiencia y profesionalismo que no tuvo nunca. Creemos que Escobar funciona, que Escobar se transformó y que hay que cuidar lo que venimos haciendo. Con mucho gusto y humildad vamos a corregir errores. Pero les aseguro que antes de que termine este mandato vamos a tener un Municipio posicionado entre los que más inversiones recibe y operando en la era de la Inteligencia Artificial. Vamos a seguir atendiendo los problemas de hoy, mientras también trabajamos pensando en el futuro”.