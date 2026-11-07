SE HACÍAN PASAR POR POLICÍAS FEDERALES PARA ROBAR: DETUVIERON A UN INTEGRANTE DE LA BANDA QUE INTENTÓ ESCAPAR POR LOS TECHOS.

Tras una investigación y una serie de allanamientos, la Policía Bonaerense logró detener a un sospechoso de integrar una banda que utilizaba uniformes e insignias de la Policía Federal Argentina para cometer robos en viviendas.

El hecho ocurrió el 10 de agosto en Ingeniero Maschwitz, cuando varios delincuentes ingresaron a una vivienda haciéndose pasar por efectivos federales.

La investigación del GTO de la Comisaría Escobar 2ª permitió realizar allanamientos en San Martín y Malvinas Argentinas, donde se recuperaron pertenencias robadas y se secuestraron armas, municiones, uniformes policiales y otros elementos vinculados con la banda.

Finalmente, el 5 de noviembre, un nuevo operativo en José León Suárez permitió detener a Sebastián Pavón, de 24 años, quien intentó escapar saltando por los techos de viviendas vecinas, pero fue interceptado por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

El procedimiento contó con la participación del GTO de la Comisaría Escobar 2.ª, Policía Municipal y el GAD. La investigación continúa para localizar a otro sospechoso identificado.

Desde la Secretaría de Seguridad de Escobar destacamos el trabajo conjunto de las fuerzas policiales y la Justicia, en el marco de las políticas de seguridad impulsadas por el intendente Ariel Sujarchuk para seguir construyendo un Escobar más seguro.