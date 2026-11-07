HCD: Primera reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto

El pasado miércoles 4 de noviembre, se realizó la primera reunión oficial de la comisión de Hacienda y Presupuesto en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar. Este encuentro inauguró el tratamiento formal bajo el formato de comisión ampliada para debatir el paquete económico enviado por el Ejecutivo local.

El equipo técnico del Departamento Ejecutivo conversó e informó sobre los proyectos normativos más importantes y trascendentes, que corresponden a la tarea legislativa, que son la Ordenanza Fiscal y Tributaria,

Los ediles escucharon las explicaciones y la información suministrada por los funcionarios y sin lugar a dudas, el dato más relevante a tener en cuenta es que la propuesta que impulsa el Intendente Ariel Sujarchuk propone solo una actualización del 6,4% en las tasas para el año 2027. Tras la reunión, el expediente continuará bajo revisión técnica en los próximos días antes de habilitar la convocatoria a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para su votación definitiva.

Consultado Pablo Giordano, secretario de Ingresos Públicos y Hacienda de la Municipalidad de Escobar, explicó: «Este es un esfuerzo muy grande de parte del Departamento Ejecutivo en una situación donde los gastos vienen creciendo sustancialmente, donde la demanda de servicios por parte de los ciudadanos es cada vez más relevante y a través de una buena administración vamos a lograr mantener un esquema de actualización bajo de tasas. Proponemos mantener un descuento del 30% en la tasa anual, como lo hemos hecho en otros ejercicios, sabiendo que la inflación el año siguiente va a ser más bajo. Esta es una buena oportunidad para el vecino, ya que con el pago anual congela su tasa hasta el año 2028».

El funcionario, agregó: «También va a tener la oportunidad de acceder a los descuentos semestrales del 20% y del débito automático. Con un 20% para Seguridad e Higiene y un 10% para Servicios Generales. Pero en esta oportunidad traemos un plan muy novedoso para el segundo semestre del año que viene, entendiendo que va a ser un momento complejo y de incertidumbre económica, por lo cual se propone un plan que hemos denominado «Cada 2×3 pagas la mitad. Esto propone que para los meses de julio y agosto se reciba… Una sola boleta que contemple el pago del mes de julio y la mitad de agosto. Es decir, que si paga adelantado en julio, obtiene el 50% de descuento en agosto. Y esto se va a repetir para los dos bimestres de septiembre y de noviembre. De allí que cada dos, porque va a ser una liquidación bimestral, durante tres oportunidades tengas la oportunidad de pagar con el 50% de descuento».

De tal manera el funcionario explicó que quienes están adheridos al débito automático durante todo el año, van a recibir en el caso que sea Servicios Generales, el 10% de descuento y en el caso de Seguridad e Higiene el 20% de descuento, y llegado el momento del cumplimiento para lo que es el pago del segundo semestre, tendrán que autorizar para que se le debite una cuota y media en ese caso y acceda al beneficio del 50%, o mantenerse con el régimen que trae actualmente.

Giordano se mostró muy conforme con el esfuerzo que están haciendo los ciudadanos del distrito: «Escobar mantiene la cobrabilidad intacta. Este es un hito muy relevante respecto a lo que ocurre en la región y tiene que ver con el compromiso que toman los ciudadanos en relación al cumplimiento de sus tributos. Por supuesto que para que eso se mantenga así, los servicios se tienen que prestar. Hoy hay una demanda muy creciente en cuanto a los servicios, por lo cual hay que ser extremadamente prolijo en la administración de los fondos».

«Y todas estas medidas que el intendente está proponiendo para que el Consejo autorice para el año 2027, buscan respaldar al contribuyente cumplidor» culminó diciendo.

Desde la redacción de Realidades agradecemos a Graciela Zorrilla de Escobar a Diario.