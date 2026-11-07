Cadena solidaria en Maquinista Savio: vecinos se organizan para ayudar a un bebé y a su abuela

Vecinos del barrio Colman se movilizan y ofrecen ir a retirar donaciones para acompañar a una abuela que quedó a cargo de su nieto tras la partida de su mamá. Se precisan pañales, leche, gasas y ropa de bebé.

La solidaridad comunitaria volvió a ponerse en marcha en Maquinista Savio ante una situación dolorosa que conmovió al barrio. Tras la triste pérdida de la mamá del pequeño Valentino, su abuela asumió la crianza del recién nacido. Ante este duro presente, los propios vecinos de la zona decidieron coordinar esfuerzos y salir a juntar insumos básicos para acompañar a la familia.

«Está pasando por un momento re difícil. Cualquier cosita que tengan para colaborar se los vamos a agradecer, e incluso nos podemos acercar a buscar las donaciones», expresaron en redes sociales los vecinos allegados a la vivienda familiar, ubicada en El Progreso 04 (sector Las Casitas), en el barrio Colman.

¿Qué insumos se están recibiendo?

Para garantizar el cuidado y la atención prioritaria del bebé, se están juntando los siguientes elementos indispensables:

Leche maternizada / infantil

Pañales

Ropita para recién nacido

Gasas, óleo calcáreo y artículos de higiene

¿Cómo colaborar o coordinar el retiro de donaciones?

Quienes dispongan de insumos, ropa o elementos para colaborar y deseen coordinar la entrega —o solicitar que los pasen a buscar— pueden comunicarse directamente al teléfono de contacto: