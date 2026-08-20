Interes general

Se abrió la convocatoria para participar de la 11ª Feria del Libro de Escobar

19 agosto, 2026
Realidades de Escobar

Ya está abierta la convocatoria del Municipio para editores, escritores, disertantes y talleristas que quieran participar de la 11ª Feria del Libro de Escobar, que se desarrollará del 17 al 19 de septiembre en Belén de Escobar.

Quienes deseen sumarse a esta nueva edición, tienen tiempo hasta el lunes 31 de agosto para completar un formulario (https://www.escobar.gob.ar/feriadellibro) con sus datos y enviar la propuesta. Para más información o consultas, se puede escribir por WhatsApp al 11 2439-7844.

La Feria abrirá sus puertas el jueves 17 y viernes 18 de 9 a 20 horas, y el sábado 19 de 12 a 20 horas. Como en cada edición impulsada por el Municipio desde 2016, el evento convocará a diversas editoriales, emprendimientos culturales, bibliotecas populares para la realización de distintas presentaciones, paneles y charlas temáticas de escritores locales y de otros expositores de renombre. Con entrada gratuita, la sede será la Plaza Lambertuchi (Colón entre Tapia de Cruz y Travi, Belén de Escobar).