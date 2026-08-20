Se abrió la convocatoria para participar de la 11ª Feria del Libro de Escobar

Ya está abierta la convocatoria del Municipio para editores, escritores, disertantes y talleristas que quieran participar de la 11ª Feria del Libro de Escobar, que se desarrollará del 17 al 19 de septiembre en Belén de Escobar.



Quienes deseen sumarse a esta nueva edición, tienen tiempo hasta el lunes 31 de agosto para completar un formulario (https://www.escobar.gob.ar/ feriadellibro ) con sus datos y enviar la propuesta. Para más información o consultas, se puede escribir por WhatsApp al 11 2439-7844.



La Feria abrirá sus puertas el jueves 17 y viernes 18 de 9 a 20 horas, y el sábado 19 de 12 a 20 horas. Como en cada edición impulsada por el Municipio desde 2016, el evento convocará a diversas editoriales, emprendimientos culturales, bibliotecas populares para la realización de distintas presentaciones, paneles y charlas temáticas de escritores locales y de otros expositores de renombre. Con entrada gratuita, la sede será la Plaza Lambertuchi (Colón entre Tapia de Cruz y Travi, Belén de Escobar).