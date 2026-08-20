Lagomarsino: Detienen a un adolescente acusado de matar a balazos a otro joven

El fin de semana fue detenido en Pilar un adolescente de 17 años acusado de ser el autor material del homicidio de otro sujeto de la misma edad, ocurrido el 10 de agosto en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando.

El sangriento hecho ocurrió en departamento ubicado en la calle Avellaneda, casi esquina Málaga. Allí, durante una discusión ocurrida en una situación de consumo de estupefacientes de la que participaron al menos cuatro individuos, la víctima fue asesinada de un tiro en la cabeza y dos en el tórax.

Según fuentes oficiales, una vez consumado el asesinato, tanto el homicida como los otros dos hombres que se encontraban en el lugar se deshicieron del cuerpo, por dichos de vecinos arrojándolo desde el techo de una iglesia hacia la vereda, en donde fue hallado por la policía. Luego de ello los sujetos se dieron a la fuga.

Desde el momento del hecho se realizaron varios allanamientos para dar con los atacantes, todos con resultado negativo, hasta que en la noche del domingo se realizó un operativo en una vivienda del barrio Santa Teresa de la localidad de Luis Lagomarsino, partido de Pilar, donde fue sorprendido y detenido el presunto autor material del hecho. Se trata de un sujeto de 17 años, quien se hallaba refugiado en el inmueble allanado, una suerte de aguantadero, perteneciente a un familiar del ahora detenido.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría San Fernando 4ta. -Virreyes Oeste-El detenido está imputado por el delito de «Homicidio Calificado», y al tratarse de un menor, intervino la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado de Garantías del Joven, ambos de San Isidro. Los cómplices siguen siendo buscados y ya estarían identificados.

En cuanto al fallecido, identificado como Nahuel Ovejero, trascendió que contaba con antecedentes policiales. En el 2024 protagonizó junto a su hermana un tiroteo en el barrio Hardoy en el que hirieron a un bebé de un año y medio y a su padre. En aquel momento fue detenido en el barrio Villa Garrote (Tigre) y acusado de ser coautor del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. A su vez, Ovejero, al momento de la detención, cursaba una orden de captura previa y permanecía prófugo de la justicia.