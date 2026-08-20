El Día de la Pizza y la Empanada llega a Escobar con promociones especiales

Este jueves 20 de agosto, Escobar celebra el Día de la Pizza y la Empanada. Una propuesta gastronómica que reúne a comercios de distintas localidades del distrito con promociones especiales y descuentos para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.



La propuesta cuenta con promociones como 2×1 en pizzas, descuentos de hasta el 40% en distintas variedades, combos de pizza y empanadas desde $25.000 y ofertas especiales para quienes abonen en efectivo o transferencia. También habrá propuestas como una pizza de regalo con la compra de otra y beneficios para consumir en el local.



La iniciativa cuenta con la participación de comercios de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Maquinista Savio, Matheu, Garín y Loma Verde. Para conocer el listado completo de comercios adheridos y todas las promociones disponibles, se puede ingresar a www.escobar.gob.ar/ pizzasyempanadas .



Además, las pizzerías, casas de empanadas, restaurantes y otros comercios gastronómicos que deseen sumarse a la iniciativa, pueden inscribirse enviando un correo a secretariaproduccion@escobar. gob.ar o comunicándose por WhatsApp al 11 3726-1259.