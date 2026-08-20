El Hogar Municipal Eva Perón renovó y amplió sus instalaciones

El Hogar de Ancianas Eva Perón celebró su 53º aniversario con la inauguración de una importante obra de ampliación y puesta en valor que permitió mejorar sus instalaciones y generar nuevos espacios más seguros, accesibles y confortables para sus 20 residentes y 23 trabajadoras.



Entre los trabajos realizados se encuentra la construcción de un baño con ducha y vestuario, un nuevo playón exterior de 70 metros cuadrados, una pérgola y un camino seguro que conecta el sector del hogar con el espacio exterior. También se puso en valor el patio y se acondicionaron distintos sectores para hacerlos más funcionales y agradables. El hogar cuenta actualmente con diez habitaciones, con capacidad para dos residentes cada una, y siete de ellas tienen baño privado.



Las obras fueron impulsadas por la comisión de la Asociación Civil Cooperadora Familia Hogar Eva Perón, que comenzó a trabajar en abril de este año con el objetivo de mejorar los espacios del hogar. Los fondos fueron recaudados mediante ferias solidarias, rifas, venta de empanadas y otras actividades, con el acompañamiento de familias, empresas, comercios y vecinos que realizaron donaciones y aportaron materiales.



“Es un día de enorme fiesta porque estamos celebrando el aniversario de la casa que alberga a las adultas mayores del partido de Escobar, un hogar municipal donde hoy se respira muchísimo amor. Este logro demuestra que cuando la comunidad está involucrada y participamos activamente de las instituciones que queremos, pasan cosas maravillosas. Mi reconocimiento a la cooperadora, a su directora y a todo el personal por la calidez y el compromiso diario”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, quien recorrió las instalaciones junto a las autoridades y dialogó con las residentes y trabajadoras del hogar.



Las residentes participan de actividades como gimnasia, kinesiología, cantoterapia, talleres cognitivos y de arteterapia, además de contar con atención de clínica médica, nutrición, terapia ocupacional, asistencia social, psiquiatría y podología. También realizan actividades recreativas y salidas a distintos espacios e instituciones de Escobar.