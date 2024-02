Repudio de Leo Moreno ante la derogación de normas que defendían a usuarios y consumidores

El Ministerio de Economía de la Argentina anunció este lunes la derogación de una serie de resoluciones vinculadas al comercio interno. Entre las normas derogadas, se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante la anterior gestión.

El diputado provincial Leonardo Moreno presentó un proyecto para repudiar y expresar la profunda preocupación que genera la derogación de 69 normas sancionadas en estos años de democracia para proteger y defender los derechos de millones de usuarios y consumidores.

“Esta decisión no es menor ni casual. La Resolución 51/24 implementada por la Secretaría de Comercio de la Nación (cuya función debe ser, precisamente, cuidar los intereses de los ciudadanos) no sólo vulnera derechos elementales sino que es inconstitucional, ya que contradice los artículos 42 y 75 de la Constitución Nacional, el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley nacional 24.240 y la Ley provincial 13.133”.



“Las normas derogadas por Milei establecían obligaciones para comercios y empresas a fin de que garanticen información, transparencia y libertad de elección a los consumidores en lo referido a tasas de interés, precios y prevención mediante el etiquetado de alimentos y bebidas, sobreprotección contra el sobreendeudamiento, comerciales engañosos, prácticas comerciales abusivas y derechos fundamentales en los contratos por adhesión, como por ejemplo, prepagas, educación privada, bancarios, entre otros”.



“Es grave. Esta medida dejó también sin efecto las reglamentaciones para el cumplimiento de la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas que aseguraban la competencia y la libertad de elección en comercios minoristas, posibilitando la participación de cooperativas y productores locales o regionales”.



“Tal como hizo @asujarchuk en 2023 al crear por primera vez la Oficina de Información al Consumidor para cuidar a las vecinas y vecinos de Escobar, también lo haremos incansablemente desde la Cámara de Diputados para defender el derecho al control de precios, a los intereses económicos, la salud, la educación y la seguridad del pueblo trabajador… hasta que Milei y la casta macrista comprendan que no vamos a permitir que el Estado sea su negocio”. #NoaLasFacultadesDelegadas

Cabe recordar que en el mes de agosto del 2022 el Honorable Concejo Deliberante de Escobar aprobó el primer Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios y Usuarias del país. La ordenanza, impulsada por el Departamento Ejecutivo, permite intensificar políticas de educación e información al consumidor, resolver conflictos y sancionar abusos en el ámbito de nuestro distrito de Escobar.

En febrero del 2023, representado por Nicolás Gaytan, Secretario de Legal y Técnica del Municipio de Escobar, nuestro distrito estuvo en el Senado de la Nación junto a funcionarios de la Dirección de Protección de Consumidores y Usuarios, participando de la presentación de un proyecto de ley nacional para crear un Código de Protección de Consumidores y Usuarios en todo el país.