Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Ingeniero Maschwitz y Matheu

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.
En Garín, los vecinos de los barrios Cri Cri, La Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo podrán depositar las ramas hasta el miércoles 26 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 27 al domingo 30 de agosto.
En Ingeniero Maschwitz, los vecinos de los barrios Los Naranjos, Ñanduces, Lambaré, Doña Justa, Los Pinos, Las Glorias, San Juan y Centro podrán depositar sus ramas hasta el martes 25 de agosto y los equipos municipales pasarán a retirarlas del miércoles 26 de agosto al miércoles 2 de septiembre.
Además, en Garín, los equipos municipales continuarán retirando las ramas previamente depositadas en los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte hasta el miércoles 26 de agosto.
En Matheu, los vecinos del barrio Saboya podrán depositar sus ramas del jueves 27 de agosto al miércoles 2 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 3 al domingo 6 de septiembre.
En los barrios Itatí, Parque, San Andrés y Centro, podrán depositarlas del domingo 30 de agosto al domingo 6 de septiembre, mientras que la recolección se realizará del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Por último, en el barrio 1° de Julio, los vecinos podrán depositar las ramas del sábado 5 al viernes 11 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre.
Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.
Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Ingeniero Maschwitz y Matheu
La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.