Recolección de ramas: cronograma semanal en Garín, Ingeniero Maschwitz y Matheu

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Garín, los vecinos de los barrios Cri Cri, La Nueva Argentina, Bedoya y Cuyo podrán depositar las ramas hasta el miércoles 26 de agosto, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 27 al domingo 30 de agosto.



En Ingeniero Maschwitz, los vecinos de los barrios Los Naranjos, Ñanduces, Lambaré, Doña Justa, Los Pinos, Las Glorias, San Juan y Centro podrán depositar sus ramas hasta el martes 25 de agosto y los equipos municipales pasarán a retirarlas del miércoles 26 de agosto al miércoles 2 de septiembre.



Además, en Garín, los equipos municipales continuarán retirando las ramas previamente depositadas en los barrios Los Tulipanes, La Matilde y Parque Norte hasta el miércoles 26 de agosto.



En Matheu, los vecinos del barrio Saboya podrán depositar sus ramas del jueves 27 de agosto al miércoles 2 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del jueves 3 al domingo 6 de septiembre.



En los barrios Itatí, Parque, San Andrés y Centro, podrán depositarlas del domingo 30 de agosto al domingo 6 de septiembre, mientras que la recolección se realizará del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.



Por último, en el barrio 1° de Julio, los vecinos podrán depositar las ramas del sábado 5 al viernes 11 de septiembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.



Es importante recordar que, según la Ordenanza Municipal 4526/08, las ramas deben colocarse sin obstruir la calzada ni los desagües pluviales y no pueden exceder un metro cúbico de volumen. El cronograma es semanal, por lo que se solicita sacar las ramas únicamente en las fechas indicadas. De lo contrario, se aplicarán multas.