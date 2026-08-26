HCD: Importante charla informativa sobre el fenómeno climático «El niño»

El pasado viernes 21 de agosto, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Escobar, se llevó a cabo una charla informativa sobre el fenómeno climático «El niño».

La charla estuvo a cargo de las autoridades de Defensa Civil de Escobar, Gabriel Pérez, Alfredo Merlo y Emiliano Salgado, quienes coordinan acciones junto a distintas áreas de la Municipalidad. Participaron de la misma concejales/as, trabajadores/as del HCD y algunos miembros de la prensa local.

Cabe recordar una vez más, que el fenómeno climatológico denominado «Corriente del Niño» ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico tropical se calientan, alterando los vientos y las lluvias en todo el planeta.

La charla informativa fue dirigida principalmente por Gabriel Pérez, titular de Defensa Civil Escobar, quien fue designado meses atrás Jefe regional de la Zona 8. Este rol implica coordinar acciones ante emergencias entre nueve municipios del norte bonaerense, junto a organismos provinciales y equipos locales. Cabe destacar que la designación fue unánime por parte de los distritos que integran la región.

En la reunión, los presentes pudieron conocer en detalle cómo se está trabajando frente al fenómeno de El Niño, qué medidas preventivas se están tomando y cuáles son los protocolos previstos. En tanto, desde el organismo local aseguraron que se difundirá información únicamente por redes oficiales y con validación del Servicio Meteorológico Nacional.

Entre las medidas ya adoptadas, y que se mantendrán durante el período que se desarrolle el fenómeno, se decidió continuar la construcción de reservorios y las obras de ensanche, dragado y reconstrucción de taludes y albardones; mantener la limpieza y el monitoreo de los nueve arroyos del partido, con foco en el arroyo Escobar; reforzar el seguimiento diario de celdas y tormentas con imágenes satelitales y radar y sostener la articulación con municipios vecinos, especialmente Pilar, para abordar la basura que ingresa por las cuencas compartidas.

Ha de tenerse en cuenta que en 2018, se aprobó la Ordenanza N° 5594, por la cual se creó el Comité Operativo De Emergencia (COEM) a través del cuál se lleva adelante la gestión de emergencias en el distrito. De manera tal que los trabajos y acciones que se llevan a cabo no son nuevos ni se desarrollan a partir de este fenómeno, ya que de manera permanente se realizan campañas de concientización con la comunidad sobre la importancia de evitar anegamientos, ademas de la acciones de limpieza de los cursos de agua y construcción de reservorios con el fin de mitigar riesgos.

La exposición se centró en explicar el comportamiento esperado de El Niño y sus posibles efectos sobre Escobar y la provincia de Buenos Aires, con énfasis en por qué el distrito se considera expuesto por su ubicación en cuencas bajas y por el arrastre de agua desde otros partidos y regiones. A partir de ese diagnóstico, se describieron las obras hidráulicas, el esquema de monitoreo y la preparación operativa para mitigar anegamientos y eventuales evacuaciones.

Riesgo meteorológico y alcance del fenómeno

Se aclaró que el fenómeno al que se alude como super niño no es una categoría distinta, sino un nivel alto de riesgo dentro del mismo sistema de variabilidad climática conocido como El Niño o ENOS .

dentro del mismo sistema de variabilidad climática conocido como o . Se explicó su origen en el Océano Pacífico ecuatorial , donde el cambio en las corrientes de aire favorece el desplazamiento de aguas cálidas y el calentamiento del mar, con valores que pueden pasar de 0,5 grados a alrededor de 2 grados o más.

, donde el cambio en las corrientes de aire favorece el desplazamiento de aguas cálidas y el calentamiento del mar, con valores que pueden pasar de a alrededor de o más. Ese recalentamiento incrementa la evaporación, la condensación y, por lo tanto, la probabilidad de lluvias intensas; para el país se mencionó una ventana estacional que va aproximadamente de septiembre a enero .

. También se remarcó que la meteorología no es una ciencia exacta y que las previsiones son probabilísticas, no certezas absolutas; aun así, la tendencia señalada muestra afectación sobre la provincia de Buenos Aires.

Se sostuvo que la zona ya viene sintiendo el fenómeno, con 41 días de nubosidad y humedad asociados al comportamiento del Pacífico, y que el impacto iría de norte a sur.

En cuanto a las cuencas, drenaje y exposición territorial, en la reunión se describió la situación hidrológica local: Escobar está inserto en la cuenca del río Paraná de Las Palmas, la cuenca baja del Paraná y la subcuenca del río Luján.

Gabriel Pérez, Alfredo Merlo y Emiliano Salgado explicaron que el partido de Escobar está atravesado por nueve arroyos que reciben aportes de varios municipios, entre ellos Pilar, General Rodríguez, Malvinas, Merlo y Moreno, lo que vuelve al sistema especialmente sensible a lluvias aguas arriba. El arroyo que más preocupa es el arroyo Escobar, por su rol en el drenaje local y por el vínculo con otros cursos como Burgueño y Pinazo.

Los miembros de DC subrayaron que la cuenca del río Luján es enorme, del orden de 10 veces la provincia de Buenos Aires, por lo que el agua que cae en localidades más lejanas también termina afectando a Escobar. La situación se agrava cuando el río Paraná de las Palmas supera sus niveles de alerta, porque entonces el agua de lluvia y de los arroyos no puede drenar con normalidad.

Sobre los escenarios de lluvia y nivel de alerta, Defensa Civil realiza seguimiento diario con radar e imágenes satelitales hasta 7 días hacia adelante, y que en el corto plazo no se veía un evento extremo inmediato más allá de una llovizna o lluvia leve. Sin embargo, la previsión estacional apunta a acumulados mensuales muy superiores a los habituales: frente a una media de 100 milímetros por mes, podrían darse valores de 290, 300 o 350.

Ante las preguntas de los ediles de diferentes bloques y de la prensa local se usaron ejemplos comparativos para mostrar que no es lo mismo repartir 100 milímetros en 30 días que concentrar 300 en pocas horas, como ya ocurrió en episodios previos. A la vez se recordó el evento de mayo del año pasado, cuando una celda dejó 180, 190 o 300 milímetros en 32 horas, y el caso de Campana y Zárate, con 420 milímetros, parte de ellos en apenas 2 horas. Pérez recordó que el puerto local tiene un nivel de alerta de 3 metros y un umbral de alerta de 3,50 metros; se anticipó que ese nivel será superado ampliamente, lo que dificultará el drenaje natural.

En cuanto a las obras hidráulicas y mitigación estructural se explicó que una de las primeras obras clave fue el ensanche del antiguo puente de la Arenera, que pasó de 8 a 38 metros, eliminando un cuello de botella que concentraba el agua sobre los barrios.El arroyo fue ensanchado, dragado y acompañado por la reconstrucción de taludes y albardones, extendiendo la intervención desde el río Luján hasta la Panamericana.

También se limpiaron los nueve arroyos del partido, aunque se reconoció que todavía quedan tareas pendientes en algunos tramos. Se construyeron nueve reservorios ya operativos, con una capacidad total de 32 millones de litros, pensados para absorber las primeras 1,5 a 2 horas de lluvia fuerte y luego bombear el agua a zonas no afectadas. Mientras que en la cuenca del Tajamar se está trabajando sobre un valle de inundación con conexión al río Luján; además, en Loma Verde se levantan dos reservorios más, con una capacidad conjunta cercana a 5 millones de litros.

Casos de anegamiento y efecto real de las obras

Se mencionó que en 2015 , especialmente en San Luis , San Miguel y Amancay , hubo inundaciones severas, con agua tan alta que prácticamente no se podía hacer pie.

, especialmente en , y , hubo inundaciones severas, con agua tan alta que prácticamente no se podía hacer pie. Más recientemente, en un episodio con 300 milímetros , el agua llegó hasta la rotonda de la Avenida de los Lagos , afectando solo algunas viviendas bajas y sin volver a inundar por completo San Luis.

, el agua llegó hasta la rotonda de la , afectando solo algunas viviendas bajas y sin volver a inundar por completo San Luis. En el barrio del Matadero , el trabajo sobre el valle de inundación mostró mejoras concretas: con 50 milímetros en 1 hora el barrio estaba bajo agua, pero con 102 milímetros en 3 horas quince días atrás todavía quedaba margen de conducción.

, el trabajo sobre el valle de inundación mostró mejoras concretas: con el barrio estaba bajo agua, pero con quince días atrás todavía quedaba margen de conducción. La conclusión fue que las obras no eliminan el riesgo, pero sí lo mitigan y extienden el tiempo de respuesta ante una lluvia intensa.

Desde el comienzo d ela charla se informó que el municipio trabaja articulado con el gabinete del Ejecutivo y el comité de crisis, con un plan de emergencia actualizado, aprobado por Provincia y respaldado por ordenanza. Gabriel Pérez señaló que casi no hay municipios con un esquema tan formalizado y que todos los protocolos están ya definidos. Por ejemplo: ya están previstos 2 o 3 centros de evacuación por localidad si fueran necesarios, junto con equipos de desarrollo social para contención de evacuados. Se remarcó que no esperan a que el evento ocurra: la organización ya está hecha y cada área tiene su función asignada.

Residuos, microbasurales y daño a la infraestructura