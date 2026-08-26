Atlético Escobar perdió contra Gimnasia (CdU) y todavía busca el puntito que garantice su permanencia en el Federal A

Con la derrota 2 a 0 de local frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay se estiró el suspenso para Atlético Escobar, que necesita sumar un punto para asegurar su permanencia en la categoría. Pese al traspié, el Fucsia sigue acomodado en la tabla de promedios y en zona de clasificación a los playoffs por el segundo ascenso a la B Nacional. Sin embargo, se encienden las alertas. En esta Fase Reválida sigue sin ganar en casa (un empate y dos derrotas) y ni siquiera convirtió goles.

El tradicional 4-4-2 que propuso Atlético -esta vez con Lucas Núñez más de punta en dupla con Ramón Villalba- nunca le encontró la vuelta al planteo de Gimnasia, un equipo ordenado, de fútbol asociado y que tuvo en Nicolás Germanier, Agustín Favre y Lautaro Altamirano tres puntos altísimos para justificar su clara victoria.

En la búsqueda del puntito inteligente que le asegure olvidarse de la tabla de promedios, Escobar visita a El Linqueño en la próxima fecha. Sin embargo, también estará pendiente de lo que hagan los colistas Sarmiento de Resistencia (juega contra Sportivo en Las Parejas) y Tucumán Central (recibe a Boca Unidos). Si ambos no ganan, Atlético estará automáticamente salvado del descenso.

Síntesis:

Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Hugo Paniagua, Nicolás Cúpolo, Dante Verón, Agustín Lara, Matías Rodríguez, Nicolás Kilanowski, Tomás Portillo, Ramón Villalba, Lucas Núñez y Matías Billordo. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Osías Barreto X Verón, Santiago Piersigilli X Kilanowski, Alejandro Medina X Cupolo, Carlos Di Prieto X Lara y Eliseo Aguirre X Billordo.

Gimnasia (CdU): Emilio Rébora, Tomás Palladino, Felipe Rocca, Juan Casares, Lautaro Altamirano, Facundo Laumann, Juan Manuel Rodríguez, Santiago Lebus, Augustín García, Nicolás Germanier, Agustín Favre. DT: Martín Pinilla

Cambios: Román Olagüe X Palladino, Luis Vila X Lebus, Nicolás Suárez X García y Lautaro Denning X Germanier.

Goles: 39’PT Germanier y 43’ST Vila.

Amonestados: Verón y Núñez (AE); Palladino, Casares y Rocca (G).

Árbitro: Diego Diego Novelli.