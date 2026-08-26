Comienza la pavimentación de la calle Juan B. Justo en Matheu

La Municipalidad de Escobar inició esta semana la pavimentación de la calle Juan B. Justo, en la localidad de Matheu, con una inversión de $456 millones financiada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.



La obra abarca un tramo de 700 metros lineales entre Caballito Blanco y Echenique e incluye la ejecución de una carpeta asfáltica sobre una base de suelo estabilizado, además de tareas de zanjeo y colocación de cruces de caños.



Esta intervención mejorará la conexión interna con el centro de la localidad y la Ruta Provincial 25, y brindará una alternativa vial hacia la zona de mercados y Belén de Escobar. También beneficiará de manera directa a las familias del barrio, al optimizar la circulación, la seguridad vial y el entorno urbano, además de favorecer el desarrollo de los comercios locales.