Recolección de ramas: cronograma para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma de recolección de ramas y restos de podas. Los vecinos y vecinas de las Unidades de Gestión Comunitaria BE2 (ex UGC 25), BE3 (ex UGC 2), BE4 (ex UGC 4), BE6 (nueva UGC), BE8 (ex UGC 3), GA2 (ex UGC 18) y GA3 (ex UGC 20) deberán depositar sus ramas en la vía pública desde hoy, lunes 29, hasta el domingo 5 de mayo. Las mismas serán retiradas por el Municipio a partir del lunes 6.

Es importante aclarar que, debido a las lluvias de los últimos días en todo el distrito, esta semana se completará la recolección correspondiente a los vecinos y vecinas de las UGC BE3 (ex UGC 2), BE5 (ex UGC 5), IM 1 (ex UGC 12), IM 2 (ex UGC 13) y la GA 2 (ex UGC 18). Se recolectarán las ramas que ya habían sido sacadas y, una vez retiradas, se solicita no sacar nuevos restos hasta que la programación así lo indique. Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web https://www.escobar.gob.ar/recoleccion-de-ramas o consultarle a Flora, el chatbot del Municipio, al 11-6813-1202 o http://wa.me/5491168131202. Dicho cronograma es semanal, por lo que se exige la obligación de retirar las ramas a la calle únicamente en las fechas que se detallan. De lo contrario, se implementarán severas multas. Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar en el sitio web oficial (https://www.escobar.gob.ar/ugc/).