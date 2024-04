Recolección de ramas: cronograma para esta semana

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma de recolección de ramas y restos de podas. Los vecinos y vecinas de las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) BE3 (ex UGC 2), BE8 (ex UGC 3), BE4 (ex UGC 4), BE5 (ex UGC 5), GA3 (ex UGC 20) y BE2 (ex UGC 25) deberán depositar sus ramas en la vía pública desde hoy lunes 22 hasta el domingo 28 de abril. Las mismas serán retiradas por el Municipio a partir del lunes 29.

Cabe destacar que, para potenciar su identidad, cada UGC tiene ahora la identificación de la localidad a la que pertenece. Las direcciones de las Unidades de Gestión involucradas en este dispositivo son: UGC BE3 (Belén 823, Belén de Escobar); la UGC BE8 (Kennedy 10, barrio El Cazador); la UGC BE4 (San Martín y José Hernández, Belén de Escobar); la UGC BE5 (Gral. Paz 2634, Belén de Escobar); la UGC GA3 (Lavalle 4060, Garín) y la UGC BE2 (Galileo y Moreno, Belén de Escobar). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar en el sitio web oficial (https://www.escobar.gob.ar/ ugc/) .

Durante la última semana, la Municipalidad a través de la Subsecretaría de Inspección de Industria, Comercio, Obras Particulares y Espacios Públicos labró cinco contravenciones por no respetar el cronograma de recolección de ramas, lo que da un total de 63 contravenciones desde marzo, mes en el que se reestructuró el sistema en todo el distrito.

El objetivo prioritario del Municipio es sostener el cuidado del ambiente, evitando la creación de microbasurales, posibles focos de incendios y proliferación de roedores, como así también mantener la limpieza del espacio público y utilizar de manera más eficiente y austera los recursos que se destinan a esa tarea.