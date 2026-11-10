Presentación del libro «Comunicadores Seriales Volumen 2» 

El nuevo libro de RCE Ediciones reúne las historias de seis protagonistas de los medios de comunicación de Escobar. La presentación será el jueves 26 de noviembre, en el Teatro Seminari, con entrada libre y gratuita.

Radio Cromo Escobar (RCE) presentará Comunicadores Seriales Volumen 2, una nueva publicación de su sello editorial RCE Ediciones. El encuentro tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 19 horas, en la Sala B del Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar).

La obra reúne los testimonios de Javier Arbuatti, Sofía Baldi, Florencia Castro, Ezequiel Corbalán, Betty Sperandio y Andrés Vivacqua, seis comunicadores que reconstruyen sus recorridos personales y profesionales, desde sus primeros pasos en la actividad hasta las experiencias y desafíos que marcaron sus trayectorias.

A través de sus propias voces, el libro recupera anécdotas, aprendizajes y momentos significativos de quienes forman parte de la historia de los medios locales. Se trata de un registro en primera persona que pone en valor las experiencias de sus protagonistas y contribuye a preservar la memoria de la comunicación escobarense.

Con esta segunda entrega, RCE Ediciones continúa desarrollando una propuesta que busca ampliar los espacios de comunicación más allá del streaming y encontrar en los libros otra manera de compartir historias, experiencias y conocimientos.

La presentación tendrá entrada libre y gratuita. Además, una parte de lo recaudado por la venta de ejemplares será destinada a APANNE (Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar).

La preventa del libro ya se encuentra disponible a través del siguiente enlace: https://mpago.la/2Peidjr