Arrestan empresario por ser presunto cabecilla de robo en el Maschwitz Privado

El robo se llevó a cabo hace dos meses en el barrio Mascwitz Privado, cuando varios hombres redujeron a una vecina robándole relojes, carteras de marca, dispositivos electrónicos y 2.000 dólares, además de darle muerte a su mascota.

El detenido resulto ser un inquilino del barrio, más precisamente del lote 8, de 48 años, vecino lindero de la víctima y al parecer facilito el ingreso de dos cómplices con su camioneta Dodge RAM. Luego de la investigación realizada personal de la DDI de Zarete-Campana , llevo a cabo un allanamiento donde se detuvo al presunto cabecilla de la banda y además incauto en la vivienda más de 1,5 kilos de marihuana, una pistola 9mm. Taurus, con su numeración suprimida, y la camioneta utilizada para el ingreso de los otros dos sujetos y cuatro carteras sustraídas a la víctima.

El detenido quedo alojado en la Sub DDI Escobar a disposición de la UFI Nª11 y el Juzgado de Garantías Nº3, acusado de “Robo Calificado, Tenencia ilegal de Arma de Guerra e Infracción a la Ley de Drogas.