Escobar se suma al operativo de seguridad y asistencia por la visita de León XIV a Luján

Una visita que enaltece a todo el pueblo argentino y convoca a millones de fieles también requiere una tarea colectiva de cuidado. La Provincia estima que entre 4 y 6 millones de personas llegarán a Luján para participar de la Misa Central, este miércoles 11 de noviembre a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica.



En ese contexto, Escobar colaborará con equipos municipales de Defensa Civil y pondrá recursos a disposición para facilitar el traslado de 50 efectivos de la Policía Bonaerense. También fueron convocados Bomberos Voluntarios de las cuatro localidades del partido. La atención sanitaria estará a cargo de un dispositivo provincial. Desde las rutas y los accesos, los equipos estarán atentos a las necesidades de quienes peregrinen y de las personas que trabajen durante la jornada.



Defensa Civil instalará un puesto en el cruce de la Ruta 7, conocida como Gaona, y la Ruta 34, con seis integrantes y tres móviles equipados. El grupo partirá a las 4 de la madrugada y comenzará a trabajar a las 6. Permanecerá en el lugar durante 48 horas y acompañará la desconcentración, cuyo horario dependerá de la cantidad de personas y de las indicaciones de la Dirección Provincial de Defensa Civil. En ese sector, el tránsito vehicular será limitado hasta el cierre total de la zona.



El puesto estará a cargo de Gabriel Pérez, jefe regional de la Zona 8. Allí, Defensa Civil trabajará junto a la Cruz Roja, el CIES y las áreas de Niñez y Seguridad Vial para brindar apoyo logístico, prevenir riesgos y ordenar la circulación. También habrá puntos de hidratación para quienes transiten por el lugar.



Bomberos Voluntarios cubrirán distintos accesos a Luján, entre ellos las rutas 6, 34, a la altura de Pilar, y 192. Organizadas por turnos, las dotaciones estarán preparadas para responder ante emergencias, especialmente las vinculadas con el tránsito, y permanecerán en sus puestos hasta que las autoridades provinciales indiquen el cierre del servicio.



La secretaría de Seguridad de Escobar pondrá recursos a disposición para facilitar su traslado y participación de 50 efectivos de la Policía Bonaerense que, en coordinación con las Fuerzas Especiales, colaborarán en tareas de prevención, ordenamiento y resguardo de quienes participarán de esa jornada histórica.